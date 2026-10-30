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Κέρδη υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοίνωσε η AstraZeneca για το τρίτο τρίμηνο, με βασικό μοχλό την ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ογκολογίας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων, διαμορφώθηκαν στα 2,79 δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη των 2,62 δολαρίων.

Οι πωλήσεις σημαντικών αντικαρκινικών φαρμάκων του βρετανικού ομίλου, όπως τα Imfinzi και Tagrisso, κινήθηκαν επίσης υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, η AstraZeneca επιβεβαίωσε εκ νέου τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Οι συνδυαστικές θεραπείες και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα

Υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Πασκάλ Σοριό, η AstraZeneca επιδιώκει να διευρύνει τη χρήση των αντικαρκινικών φαρμάκων της, συνδυάζοντάς τα με άλλες θεραπείες.

Η στρατηγική αυτή αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Πρόσφατα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο σημαντικότερο ευρωπαϊκό συνέδριο για τον καρκίνο έδειξαν ότι το Imfinzi, σε συνδυασμό με φάρμακο της Amgen, βοήθησε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα να ζήσουν οκτώ μήνες περισσότερο.

Η AstraZeneca παρουσίασε επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο συνδυασμός του Tagrisso με ένα ακόμη ογκολογικό φάρμακο καθυστέρησε την εξέλιξη της νόσου σε διαφορετικό τύπο καρκίνου του πνεύμονα.

Άνοδος 17% στην ογκολογία – Πωλήσεις 2,09 δισ. δολαρίων για το Tagrisso

Οι πωλήσεις του Tagrisso, του φαρμάκου με τις υψηλότερες πωλήσεις στο χαρτοφυλάκιο της AstraZeneca, ανήλθαν σε 2,09 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,01 δισ. δολάρια.

Το χαρτοφυλάκιο αντικαρκινικών φαρμάκων αποτέλεσε τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα δραστηριότητας της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 17%.

Παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων, οι επενδυτές διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στην AstraZeneca, έπειτα από αρκετά αρνητικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών στη διάρκεια του 2026.

Οι αποτυχίες αυτές αποτελούν ασυνήθιστη εξέλιξη για μια φαρμακοβιομηχανία που είχε συνηθίσει να ανακοινώνει σταθερά θετικά αποτελέσματα από τις ερευνητικές της δραστηριότητες.

Νωρίτερα φέτος, το Wainua, φάρμακο για καρδιακές παθήσεις, απέτυχε να επιτύχει τον στόχο του σε κλινική μελέτη.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας, καθώς η μετοχή της AstraZeneca έχει υποχωρήσει κατά 5,4% από την αρχή του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις ορισμένων καρδιαγγειακών φαρμάκων της εταιρείας μειώθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο, μεταξύ των οποίων και εκείνες του παλαιότερου αντιπηκτικού φαρμάκου Brilinta.