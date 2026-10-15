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Η AstraZeneca συνεργάζεται με τη βιοτεχνολογική εταιρεία μηχανικής μάθησης Insitro σε μια συμφωνία συνολικής αξίας έως 1,86 δισ. δολαρίων, με στόχο την ανακάλυψη νέων φαρμάκων για παθήσεις του ήπατος και της καρδιάς.

Η AstraZeneca θα καταβάλει αρχικά 40 εκατ. δολάρια, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη. Η Insitro θα αξιοποιήσει δικά της δεδομένα, σε συνδυασμό με δεδομένα της AstraZeneca, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα αίτια μιας λιπώδους νόσου του ήπατος και παθήσεων του καρδιακού μυός.

Εφόσον η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδώσει, η Insitro θα μπορούσε να λάβει επιπλέον πληρωμές ύψους έως 1,46 δισ. δολαρίων, καθώς και δικαιώματα επί των μελλοντικών πωλήσεων των φαρμάκων.

Η συμφωνία αποτελεί την τελευταία από μια σειρά επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας στην πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων στόχων για φάρμακα.

Η Insitro έχει ήδη ανακοινώσει αντίστοιχες συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης με τις Eli Lilly και Bristol-Myers Squibb. Στους επενδυτές της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας περιλαμβάνονται οι Andreessen Horowitz, BlackRock και Temasek.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανακάλυψη φαρμάκων

Η Insitro χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει για να αναλύει τόσο κλινικά δεδομένα όσο και μοντέλα ασθενειών. Στόχος της είναι να εντοπίζει μια νέα κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από διάφορες παθήσεις, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας μιας θεραπείας.

«Η επιλογή των νέων στόχων μας είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που κάνουμε», δήλωσε η Σάρον Μπαρ, εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοφαρμακευτικών Προϊόντων της AstraZeneca.

Όπως εξήγησε, η συμφωνία προσφέρει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξετάσει σε μεγαλύτερο βάθος πολύπλοκες ασθένειες και να αποκτήσει μεγαλύτερη ακρίβεια στην κατανόηση της βιολογίας τους.

Η AstraZeneca διαθέτει ήδη αρκετά φάρμακα για καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και υπό ανάπτυξη θεραπείες για μεταβολικές ασθένειες. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει αντιμετωπίσει αποτυχίες στον συγκεκριμένο τομέα.

Νωρίτερα φέτος, το φάρμακο Wainua δεν έδειξε αποτελεσματικότητα σε πάθηση του καρδιακού μυός. Παράλληλα, πέρυσι η εταιρεία διέκοψε την ανάπτυξη ενός φαρμάκου που βρισκόταν σε μεσαίο στάδιο κλινικών δοκιμών για τη MASH, τη μεταβολική δυσλειτουργική στεατοηπατίτιδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της καρδιολογίας και του μεταβολισμού και, σε βάθος χρόνου, να έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει ορισμένες από αυτές τις θεραπείες.

Το διαφορετικό μοντέλο της Insitro

Η Insitro υποστηρίζει ότι αυτό που τη διαφοροποιεί είναι η προσπάθεια να κατανοήσει τη βιολογία μιας ασθένειας, πριν ακόμη εντοπιστεί ο θεραπευτικός στόχος.

«Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανακάλυψη φαρμάκων με AI επικεντρώνεται στο τι συμβαίνει αφού έχει ήδη εντοπιστεί ένας στόχος», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Insitro, Ντάφνι Κόλερ.

Η εταιρεία, αντίθετα, επιχειρεί να παρέμβει σε ένα πολύ πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας.

«Αυτό που λείπει περισσότερο από τον κλάδο είναι η βαθιά κατανόηση της βιολογίας των ασθενειών και του σημείου στο οποίο πρέπει να παρέμβουμε ώστε να αλλάξουμε ουσιαστικά την πορεία τους», ανέφερε η Κόλερ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την AstraZeneca, η Insitro βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο έρευνας για τη MASH και εκτιμά ότι οι νέοι θεραπευτικοί στόχοι μπορούν να εντοπιστούν σχετικά γρήγορα.

Η έρευνα στον τομέα των καρδιαγγειακών παθήσεων αναμένεται, σύμφωνα με την Κόλερ, να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

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