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Η Binance σχεδιάζει να προσφέρει τη δυνατότητα συναλλαγών σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ενισχύοντας την παρουσία της στην παραδοσιακή χρηματοοικονομική αγορά, καθώς το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του πέρα από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Την ανακοίνωση έκανε η συνδιευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια της Binance, Γι Χε, στη διάρκεια συνεδρίου στην Μπανγκόκ την Κυριακή. Όπως ανέφερε, η κίνηση αποτελεί το πρώτο βήμα του σχεδίου μετασχηματισμού του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων σε μια πλατφόρμα που θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι φιλοδοξίες της εταιρείας αντανακλούν την ευρύτερη τάση στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων για επέκταση στις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές, εν μέσω της παρατεταμένης υποχώρησης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Coinbase Global και η Kraken έχουν ήδη αρχίσει να προσφέρουν σειρά νέων επενδυτικών προϊόντων μέσω των πλατφορμών τους, ενώ η Hyperliquid έχει διατυπώσει το όραμα της δημιουργίας μιας ενιαίας χρηματοοικονομικής πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργεί μέσω blockchain ως υποδομή διακανονισμού και διαπραγμάτευσης για όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, σε 24ωρη βάση.

Η Binance άρχισε τον Ιανουάριο να προσφέρει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς ημερομηνία λήξης συνδεδεμένα με εμπορεύματα και μετοχές, ενώ τον Ιούνιο πρόσθεσε τη δυνατότητα απευθείας συναλλαγών σε μετοχές εισηγμένες στις ΗΠΑ και σε ψηφιοποιημένες μετοχές.

Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο μηνιαίος όγκος συναλλαγών σε συμβόλαια διαρκούς διάρκειας που συνδέονται με παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία είχε σχεδόν δεκαπενταπλασιαστεί, φτάνοντας περίπου τα 445 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, από 30 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο. «Η Binance ξεκίνησε από τα κρυπτονομίσματα επειδή πιστεύαμε ότι η τεχνολογία blockchain μπορούσε να διευρύνει τα όρια του εφικτού», ανέφερε η Γι Χε σε ανακοίνωση.

«Σήμερα, η αγορά κρυπτονομισμάτων και ο παραδοσιακός χρηματοοικονομικός κλάδος συγκλίνουν. Γι’ αυτό δημιουργούμε μια πλατφόρμα με γνώμονα το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν οι χρήστες και όχι μόνο το σημείο από το οποίο ξεκινούν», πρόσθεσε.

Από την 1η Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμες οι συναλλαγές σε περισσότερες από 1.000 μετοχές και ETFs που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ενώ οι χρήστες της Binance θα μπορούν να τα αγοράζουν απευθείας με USDC, το stablecoin που εκδίδει η Circle.

Υπενθυμίζεται ότι η Binance υπέστη τον Οκτώβριο κυβερνοεπίθεση με απώλειες-ρεκόρ ύψους 6,3 δισ. δολαρίων, η οποία προκάλεσε αναταράξεις στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων και επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας. Σύμφωνα με το FBI, πίσω από την επίθεση βρισκόταν η Βόρεια Κορέα.