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Ο οικονομικός διευθυντής της Binance, Kaiser Ng, αποχωρεί από την εταιρεία προκειμένου να ασχοληθεί με ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, όπως ανακοίνωσε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, λίγες ημέρες αφότου χάκερ έκλεψαν 6,3 δισ. δολάρια από την πλατφόρμα, σε μια κλοπή-ρεκόρ.

«Ο Kaiser Ng αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα νέο εγχείρημα, έπειτα από περισσότερα από πέντε χρόνια στην Binance, ενώ ένα σχέδιο μετάβασης έχει τεθεί σε εφαρμογή κατά το τελευταίο εξάμηνο», ανέφερε σε δήλωσή της το Σάββατο η Γι Χε, συνδιευθύνουσα σύμβουλος της Binance.

Τη θέση του οικονομικού διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO) αναλαμβάνει ο Τζάστιν Γεκ, έμπειρο στέλεχος στον χρηματοοικονομικό τομέα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου Οικονομικών στην Airwallex.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου η Binance γνωστοποίησε ότι χάκερ είχαν κλέψει κρυπτονομίσματα μέσω μιας εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης, η οποία είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα με την παραβίαση υπολογιστών εργαζομένων της.

Πώς πραγματοποιήθηκε η κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με την Binance, η παραβίαση, η οποία εκδηλώθηκε στις 29 Οκτωβρίου, ξεκίνησε με κακόβουλο λογισμικό που ήταν κρυμμένο σε αρχεία εγκατάστασης προγραμμάτων, καθώς και με ψεύτικες προσπάθειες προσέλκυσης προσωπικού, οι οποίες είχαν ως στόχο μηχανικούς της εταιρείας.

Η Binance έχει δηλώσει ότι θα αποζημιώσει πλήρως τους πελάτες που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση.

Το FBI έχει αποδώσει την κλοπή σε ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας, κατηγορία την οποία η Πιονγκγιάνγκ έχει αρνηθεί.