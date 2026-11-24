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Αδυνατεί να ακολουθήσει την ισχυρή ανάκαμψη των διεθνών χρηματιστηρίων το Bitcoin, παρά την ευφορία που προκάλεσε στις αγορές η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κρυπτονομίσματα.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο υποχώρησε έως και 3% στα 59.404 δολάρια κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία την Τρίτη, έχοντας εξανεμίσει πλήρως τα κέρδη σχεδόν 6% που κατέγραψε μετά την ανακοίνωση της Nvidia κατά την προηγούμενη συνεδρίαση στη Wall Street.

Στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδας διαπραγματευόταν κοντά στα 60.400 δολάρια. Το Bitcoin, το οποίο διολίσθησε το Σαββατοκύριακο σε χαμηλό διετίας στα 55.254 δολάρια, καταγράφει απώλειες περίπου 20% από τις αρχές Νοεμβρίου.

Η Fed και οι πληγές της αγοράς κρυπτονομισμάτων

Η κυβερνοεπίθεση στην Binance στις 29 Οκτωβρίου, με απώλειες ύψους 6 δισ. δολαρίων, κλόνισε την εμπιστοσύνη στην αγορά κρυπτονομισμάτων, ενώ η επιτάχυνση των εκροών από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs στερεί από το ψηφιακό νόμισμα μία από τις βασικές πηγές στήριξης της τιμής του.

Παράλληλα, αν και η επιστροφή του Χουάνγκ πυροδότησε χρηματιστηριακό ράλι, η ανάκαμψη των περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια για αύξηση των επιτοκίων, εξέλιξη δυνητικά αρνητική για περιουσιακά στοιχεία που δεν προσφέρουν τόκο ή άλλη τακτική απόδοση, όπως το Bitcoin.

«Το ράλι που προκάλεσε ο Τζένσεν δεν αποτέλεσε εξίσου θετικό καταλύτη για το Bitcoin, καθώς η ανάκαμψη των περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου θα διευκολύνει τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Ριτς Ρόζενμπλουμ, συνιδρυτής της GSR.

Το Bitcoin έχει χάσει περισσότερο από το ήμισυ της αξίας του από τα ιστορικά υψηλά άνω των 126.000 δολαρίων που σημείωσε τον Οκτώβριο του 2025. Την περασμένη εβδομάδα συμπλήρωσε επτά διαδοχικές εβδομάδες απωλειών, με τις αναγκαστικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων ανοδικών θέσεων να επιταχύνουν την πτώση του.

Την ίδια ώρα, η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, καθώς από το επόμενο έτος θα αναλάβουν εκ νέου τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Μαζική φυγή κεφαλαίων από τα Bitcoin ETFs

Οι εκροές από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin στις ΗΠΑ έχουν επιταχυνθεί, με περίπου 1,8 δισ. δολάρια να αποσύρονται μόνο την περασμένη εβδομάδα, το υψηλότερο ποσό από τον Ιούνιο.

Συνολικά, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου οι εκροές ανήλθαν σε 4,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ωστόσο, η υποχώρηση της τιμής του Bitcoin ενδέχεται σύντομα να δημιουργήσει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, εκτιμά ο Άλεξ Κούπτσικεβιτς, επικεφαλής αναλυτής αγορών της FxPro.

«Τα σημερινά επίπεδα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ευπρόσδεκτη δεύτερη ευκαιρία για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις και να προσφέρουν ευνοϊκή σχέση κινδύνου και απόδοσης για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, ωστόσο, οι πιο επιφυλακτικοί επενδυτές πιθανότατα θα προτιμήσουν να περιμένουν σαφείς ενδείξεις αντιστροφής της τάσης, όπως η ανάκαμψη της τιμής πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στα 68.200 δολάρια.