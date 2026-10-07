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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε ένα ιδιαίτερα συμβολικό σκηνικό στην Ελλάδα για να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται στην «απροκάλυπτη» επιδίωξη ισχύος, απευθύνοντας παράλληλα ακόμη μία προειδοποίηση προς την Ευρώπη για τους κινδύνους της παρακμής της Δύσης.

Στην ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη στην Αθήνα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επικαλέστηκε προσωπικότητες της Αναγέννησης και εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού, εξηγώντας ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιδιώξουν την κυριαρχία και την αναγέννησή τους.

Παράλληλα, επέκρινε άλλες δυτικές χώρες επειδή επέτρεψαν στις στρατιωτικές τους δυνάμεις να αποδυναμωθούν και επειδή παραχώρησαν μέρος της κυριαρχίας τους σε διεθνείς θεσμούς.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Δύση βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι», με την επόμενη δεκαετία να αναμένεται να καθορίσει εάν «θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα αποδεχθεί ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την επιλογή τους», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Επιλέγουμε την απροκάλυπτη επιδίωξη της εθνικής ισχύος, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων εφοδιαστικών μας αλυσίδων, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ανοικοδομήσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος».

Ο Ρούμπιο εκφώνησε την ομιλία του από την Πνύκα στην Αθήνα, τον λόφο που αποτελούσε τον τόπο συγκέντρωσης της Εκκλησίας του Δήμου στην αρχαία Αθήνα και συμβολίζει τη γενέτειρα της άμεσης δημοκρατίας.

Ο Ρούμπιο δεν κατονόμασε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις του προς την Ευρώπη –στο πλαίσιο τετραήμερης περιοδείας σε Ελλάδα, Ισλανδία και Πορτογαλία, με επίκεντρο την άμυνα και την ασφάλεια μαζί με άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ– απηχούν προηγούμενες επικρίσεις της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες έχουν προκαλέσει ενόχληση στους Ευρωπαίους συμμάχους λόγω της έμφασης σε πολιτισμικά ζητήματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις, της κριτικής στη μαζική μετανάστευση και της στάσης απέναντι στις προσπάθειες της ηπείρου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθώντας να επηρεάσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, ασκώντας πιέσεις σε ορισμένους από τους στενότερους συμμάχους της να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, να χαλαρώσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις χριστιανικές αξίες και την ιστορία.

«Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τον μακρύ της λήθαργο και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που έκαιγε εδώ πριν από χιλιετίες», τόνισε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο έχει την τάση να υιοθετεί μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ ορισμένοι, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν κατηγορήσει ευρωπαϊκές χώρες ότι αποκλείουν ακροδεξιά πολιτικά κόμματα.

Το Bloomberg έχει επίσης αναλύσει την πολιτική πορεία του Μάρκο Ρούμπιο και τη μεταμόρφωσή του σε έναν από τους πλέον απερίφραστους διεθνείς απεσταλμένους του Τραμπ.

Οι ανησυχίες για τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της Κίνας, καθώς και για την απειλή που συνιστούν η Κίνα και η Ρωσία για την ασφάλεια στην Αρκτική, αποτέλεσαν ένα ακόμη βασικό θέμα της επίσκεψης του Ρούμπιο την Τρίτη στην ισλανδική πρωτεύουσα, Ρέικιαβικ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά τη συμφωνία που έκλεισε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία.

Οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ εκτοξεύθηκαν νωρίτερα φέτος, καθώς ο Τραμπ διατύπωσε επανειλημμένα απειλές σχετικά με τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί έδαφος της Δανίας. Οι σχέσεις έχουν επίσης επιβαρυνθεί από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, την προσέγγισή του προς τη Ρωσία και την απροθυμία της Ευρώπης να συνδράμει τον Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και εξήρε τη σημασία της σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αποκτά ιδιαίτερη αξία σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας.

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