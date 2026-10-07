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Τη μετάβαση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ένα νέο μοντέλο τραπεζικής, στο οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά πλέον στον πυρήνα της λειτουργίας της, παρουσίασε σήμερα η Εθνική Τράπεζα στο Tech Event που διοργάνωσε με κεντρικό μήνυμα «Imagine the Bank of tomorrow. Build it today».

Η τράπεζα έχει επενδύσει 1,3 δισ. ευρώ στην τεχνολογία την τελευταία πενταετία, ανέφερε ο CEO, Πάνος Μυλωνάς, υλοποιώντας έναν εκτεταμένο μετασχηματισμό που καλύπτει από τα δεδομένα και τα ψηφιακά κανάλια έως το core banking και τις υπόλοιπες υποδομές. Μεταξύ άλλων, δημιούργησε από μηδενική βάση νέο mobile και internet banking, ενοποίησε χιλιάδες data marts σε ενιαίο περιβάλλον στο cloud και προχώρησε στη μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτηρίζει, IT μεταμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου στο core banking.

Σήμερα η Εθνική μετρά 4,6 εκατ. εγγεγραμμένους και πάνω από 3,3 εκατ. ενεργούς ψηφιακούς χρήστες, ενώ πραγματοποιούνται περισσότερες από 4,5 εκατ. χρηματικές και μη χρηματικές συναλλαγές ετησίως. Παράλληλα, δηλώνει πρώτη ελληνική τράπεζα που λάνσαρε customer-facing AI agent, τη «Σοφία», voice AI στο contact center και AI-powered onboarding νέων πελατών.

Η «Σοφία» στην αιχμή

Ιδιαίτερη θέση στη νέα στρατηγική καταλαμβάνει η «Σοφία», την οποία η Εθνική χαρακτηρίζει «αιχμή του δόρατος» της στρατηγικής της για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η φιλοδοξία, ωστόσο, ξεπερνά την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης. Η Εθνική σχεδιάζει τη «Σοφία» ως έναν orchestrating AI agent, ο οποίος σταδιακά θα επεκταθεί σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Παράλληλα, επιταχύνεται η χρήση AI agents σε όλο το digital περιβάλλον, στο Open Banking και στο Contact Center, με στόχο όχι απλώς την ανασχεδίαση αλλά, όπως αναφέρει η τράπεζα, την «επανεφεύρεση» των διαδικασιών.

Η κλίμακα της προσπάθειας είναι ήδη σημαντική: πάνω από 100 στελέχη εργάζονται σε μόνιμη βάση στο AI Hub της Εθνικής, σε περισσότερα από 60 projects, ενώ περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης.

Τα έξι μεγάλα στοιχήματα έως το 2030

Εθνική προσδιορίζει έξι τεχνολογικές προτεραιότητες για την περίοδο έως το 2030: εξατομικευμένη τραπεζική εμπειρία μέσω AI, συνεργασία ανθρώπου και Τεχνητής Νοημοσύνης, «Banking Everywhere», υβριδικές multi-cloud υποδομές, ψηφιακά νομίσματα και «AI as a Service».

Το «Banking Everywhere» προβλέπει ουσιαστικά ότι οι τραπεζικές υπηρεσίες θα ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα του πελάτη, μέσω ψηφιακών οικοσυστημάτων, APIs και AI agents. Στα ψηφιακά νομίσματα, η Εθνική συμμετέχει ήδη σε κοινοπραξία ευρωπαϊκών τραπεζών για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin, ενώ έχει επιλεγεί από την ΕΚΤ για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα του Digital Euro.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η πρόθεση να μεταφερθούν οι δυνατότητες AI πέρα από τα όρια της ίδιας της τράπεζας. Μέσω του «AI as a Service», η Εθνική σχεδιάζει να προσφέρει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε ελληνικές επιχειρήσεις, από conversational AI και αυτοματοποιημένο credit scoring έως cash-flow forecasting και fraud detection.

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