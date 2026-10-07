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Μόλις πριν από εννέα μήνες, το ευρώ αποτελούσε ένα από τα δημοφιλέστερα στοιχήματα στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Στα τέλη Ιανουαρίου είχε ξεπεράσει τα 1,20 δολάρια, καθώς οι επενδυτές πόνταραν σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος.

Η εικόνα σήμερα έχει αλλάξει.

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα υποχώρησε αυτή την εβδομάδα έως περίπου τα 1,116 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, ενώ την Τετάρτη παρέμενε υπό πίεση, κοντά στα 1,12 δολάρια.

Πίσω από την πτώση βρίσκεται μια εντυπωσιακή αλλαγή στις τοποθετήσεις των μεγάλων επενδυτών: τα στοιχήματα στην πτώση του ευρώ έχουν εκτοξευθεί.

Short θέσεις ονομαστικής αξίας σχεδόν €38 δισ.

Τα τελευταία στοιχεία της αμερικανικής Commodity Futures Trading Commission (CFTC) αποτυπώνουν τη μεταστροφή του κλίματος.

Στις 29 Σεπτεμβρίου οι λεγόμενοι non-commercial traders –η κατηγορία στην οποία εντάσσονται μεγάλοι κερδοσκοπικοί επενδυτές και funds– διατηρούσαν 301.439 short συμβόλαια futures στο ευρώ, έναντι 238.183 long συμβολαίων.

Κάθε συμβόλαιο αντιστοιχεί σε 125.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική ονομαστική αξία των short θέσεων έφτανε τα 37,68 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για την ακαθάριστη ονομαστική αξία των short θέσεων· αφαιρώντας τις long θέσεις, η καθαρή short θέση διαμορφωνόταν σε 63.256 συμβόλαια, αξίας περίπου 7,9 δισ. ευρώ.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, μάλιστα, οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 28.397 συμβόλαια, ενώ οι long κατά 17.475, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση να γίνει ακόμη πιο αρνητική κατά 10.922 συμβόλαια (CFTC Commitments of Traders Report – CME (Futures Only), 2 Οκτωβρίου 2026).

Η Γαλλία γίνεται πρόβλημα για το ευρώ

Το γαλλικό δημόσιο χρέος έφτασε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026 τα 3,5955 τρισ. ευρώ ή 119% του ΑΕΠ, από 117,5% μόλις ένα τρίμηνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του γαλλικού INSEE. Μέσα σε ένα τρίμηνο αυξήθηκε κατά 59,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί. Η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε πρόσφατα το 5%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2002, ενώ η διαφορά απόδοσης έναντι του γερμανικού δεκαετούς –το spread που χρησιμοποιείται ως βασικό μέτρο του κινδύνου στην Ευρωζώνη– έφτασε την περασμένη Παρασκευή κοντά στις 160 μονάδες βάσης.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών του 2027 έχει οδηγήσει τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερη απόδοση για να κρατήσουν γαλλικό χρέος.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας (Banque de France) Εμανουέλ Μουλέν, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι η χώρα κινδυνεύει να «στραγγαλιστεί από τα επιτόκια» εάν δεν βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της, υπογραμμίζοντας πάντως ότι «η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης» και ότι μια αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές.

Η ανησυχία των αγορών δεν περιορίζεται στη Γαλλία, αλλά αφορά στον κίνδυνο οι πιέσεις να διαχυθούν και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, κυρίως μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ευρώ υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών.

Η δύσκολη εξίσωση για την ΕΚΤ

Η κρίση στα ομόλογα έρχεται την ίδια στιγμή που η ΕΚΤ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Τον Σεπτέμβριο αύξησε τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%. Εδώ βρίσκεται το παράδοξο για το ευρώ: υπό κανονικές συνθήκες, υψηλότερος πληθωρισμός και υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ενισχύσουν ένα νόμισμα. Όμως η περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων μπορεί ταυτόχρονα να εντείνει την πίεση στις υπερχρεωμένες ευρωπαϊκές οικονομίες και ιδιαίτερα στη Γαλλία.

Ο Francesco Pesole, αναλυτής συναλλάγματος της ING, εκτιμά ότι η αναταραχή στα γαλλικά ομόλογα επηρεάζει το ευρώ με δύο τρόπους: αφενός μέσω της προσθήκης ενός δημοσιονομικού risk premium και αφετέρου μέσω της προς τα κάτω αναθεώρησης των προσδοκιών για τα επιτόκια της ΕΚΤ.

Το ψυχολογικό όριο των 1,10 δολαρίων

Ο Pesole της ING θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο υποχώρησης εάν επιδεινωθεί εκ νέου η κατάσταση στη γαλλική αγορά ομολόγων.

«Το δημοσιονομικό risk premium παραμένει σχετικά περιορισμένο, αφήνοντας περιθώριο στο EUR/USD να δοκιμάσει το 1,110 ή ακόμη και το 1,100 εάν ενταθεί η πίεση στην αγορά ομολόγων», αναφέρει ο αναλυτής της ING.

Ανάλογη εικόνα δίνει η Danske Bank. Η τράπεζα σημειώνει ότι το EUR/USD έφτασε ήδη νωρίτερα από ό,τι ανέμενε στον 12μηνο στόχο της για τα 1,12 δολάρια και εκτιμά ότι η καθοδική τάση μπορεί να συνεχιστεί προς το 2027.

Από την άλλη πλευρά, η Άνα Μουνέρα, διευθύντρια στρατηγικής διεθνών αγορών της BBVA, θεωρεί ότι η τιμωρία του ευρώ από τις αγορές είναι υπερβολική και ότι τα επίπεδα αρχίζουν να φαίνονται «τεντωμένα».

Το στοίχημα που διαμορφώνεται στις αγορές futures δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των μεγάλων επενδυτών δεν θεωρεί ακόμη ότι η πτώση έχει ολοκληρωθεί.

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