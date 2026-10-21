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Η Τουρκία βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην επέκταση των ενεργειακών ερευνών της στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την έγκριση από τη δεύτερη από τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της Λιβύης μιας συμφωνίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, την οποία αμφισβητούν η Ελλάδα και η Κύπρος, αναφέρει το Bloomberg.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η επικύρωση της συμφωνίας την Τρίτη από την ανατολική διοίκηση της Λιβύης, με έδρα τη Βεγγάζη, για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών προστατεύει τα δικαιώματα της Άγκυρας και αναμένεται να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία.

Η αντίπαλη κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία εδρεύει στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τρίπολη, διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τουρκία και έχει ήδη υποστηρίξει τη συμφωνία.

Ανοίγει ο δρόμος για τουρκικές έρευνες ανατολικά της Κρήτης

Η έγκριση από τη Βεγγάζη ενισχύει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την πραγματοποίηση ερευνών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τουρκικά πλοία ανατολικά της Κρήτης, η οποία βρίσκεται μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις της Άγκυρας με την Ελλάδα και την Κύπρο, που προβάλλουν αντικρουόμενα δικαιώματα σε μεγάλο μέρος των ίδιων θαλάσσιων περιοχών.

Παράλληλα, η Λιβύη βρίσκεται ήδη σε αντιπαράθεση με την Ελλάδα σχετικά με τις άδειες υπεράκτιων ερευνών που έχει εκδώσει η Αθήνα για θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Φον ντερ Λάιεν: Παράνομη και άκυρη η συμφωνία

Την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσε η νέα εξέλιξη, με την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να αμφισβητεί ευθέως τη νομιμότητα της συμφωνίας.

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανυπόστατη», ανέφερε σε δήλωσή της στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ της Τρίτης.

«Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι επιπτώσεις σε ενεργειακά έργα, καλώδια και αγωγούς

Παρότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο διαφωνιών, η Τουρκία μπορεί πλέον να υποστηρίζει ότι το σύνολο της Λιβύης τάσσεται υπέρ των διεκδικήσεών της, σύμφωνα με τον Άνας Ελ Γκομάτι, ιδρυτή του ερευνητικού ινστιτούτου Sadeq Institute, με έδρα την Τρίπολη.

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ωθήσει την Άγκυρα σε πιο δυναμική προβολή των διεκδικήσεών της, περιπλέκοντας δυνητικά τα σχέδια για την κατασκευή καλωδίων και αγωγών που θα συνδέουν την Κύπρο και την Ελλάδα με την Ευρώπη.

«Οι επενδυτές και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να ενσωματώσουν αυτόν τον κίνδυνο στην τιμολόγησή τους για τα πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκομάτι.

Δύο ανταγωνιστικοί γεωπολιτικοί πόλοι στην Ανατολική Μεσόγειο

Η νέα συμφωνία αποκτά και ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις, καθώς οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται.

Σύμφωνα με την Ασλί Αϊντιντάσμπας, ερευνήτρια του αμερικανικού think tank Brookings Institution, στην περιοχή διαμορφώνονται «δύο ολοένα περισσότερο ανταγωνιστικά γεωπολιτικά μπλοκ — το ένα υπό την ηγεσία της Τουρκίας και το άλλο υπό την ηγεσία του Ισραήλ — που εκτείνονται από την Ανατολική Μεσόγειο έως την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο Χ, η διεύρυνση της τουρκικής επιρροής στο σύνολο της Λιβύης ενισχύει τη θέση της Άγκυρας σε μια περίοδο κατά την οποία εμβαθύνεται η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στον ανταγωνισμό για τον έλεγχο των θαλάσσιων ζωνών, των ενεργειακών πόρων και των στρατηγικών υποδομών της Ανατολικής Μεσογείου.