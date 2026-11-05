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Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία και τη Λιβύη ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αποκτά νομική ισχύ, ακόμη και μετά τη φερόμενη κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή, στέλνει η Αθήνα μέσω επίσημης επιστολής προς τον ΟΗΕ. ‘Οπως μεταδίδει το protothema.gr, η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει τη συμφωνία του 2019 άκυρη και ανυπόστατη, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2026, η οποία δημοσιοποιήθηκε τώρα από τα Ηνωμένα Έθνη, η Ελλάδα επισημαίνει ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές και, συνεπώς, δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η επίμαχη οριοθέτηση παρακάμπτει πλήρως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, συνιστώντας, σύμφωνα με την ελληνική θέση, «κατάφωρη αναδιαμόρφωση της γεωγραφίας».

Η νέα διπλωματική παρέμβαση ακολουθεί την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την κοινή δήλωση έξι χωρών κατά του μνημονίου, επιδιώκοντας να καταγράψει επισήμως τις ελληνικές θέσεις και να απορρίψει κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης της συμφωνίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η προειδοποίηση της Αθήνας για ενδεχόμενες κοινές έρευνες υδρογονανθράκων Τουρκίας και Λιβύης. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται στις συντεταγμένες του μνημονίου και θίγει τα κυριαρχικά της δικαιώματα συνιστά, κατά την ελληνική θέση, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επιφυλασσόμενη παντός δικαιώματός της.

Παράλληλα, απορρίπτει ως ατεκμηρίωτες και στερούμενες νομικής βάσης τις λιβυκές αξιώσεις για τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας, ενώ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ειρηνική επίλυση των διαφορών θαλάσσιας οριοθέτησης, όπως έχει πράξει με την Ιταλία και την Αίγυπτο.