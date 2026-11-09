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Σε μείωση κατά 5% του προσωπικού της στον τομέα των εμπορικών αεροσκαφών προχωρά η Boeing, καθώς ο αμερικανικός αεροναυπηγικός κολοσσός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σταθεροποίηση και την επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής του.

«Η προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής και η μείωση της παραγωγής αεροσκαφών έχουν δημιουργήσει συνθήκες πλεονάζοντος προσωπικού», ανέφερε η Στέφανι Πόουπ, διευθύνουσα σύμβουλος της Boeing Commercial Airplanes, σε μήνυμά της προς τους εργαζομένους τη Δευτέρα.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής μας, ώστε να δώσουμε στα εργοστάσιά μας και στους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν σταθερότητα», πρόσθεσε.

Οι σχεδιαζόμενες απολύσεις αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι η προσπάθεια ανάκαμψης της Boeing απέχει από την ολοκλήρωσή της. Η αύξηση των ρυθμών παραγωγής θεωρείται βασικός μοχλός για την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρείας και την επιτάχυνση της ανάκαμψής της, έπειτα από μια σειρά κρίσεων που σχετίζονται με την ποιότητα κατασκευής και την ασφάλεια των αεροσκαφών της τα τελευταία χρόνια.

Η Πόουπ διευκρίνισε ότι η μείωση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί μέσω φυσικών αποχωρήσεων και προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, ενώ οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τους εργαζομένους θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα. Την είδηση είχε μεταδώσει νωρίτερα η εφημερίδα Seattle Times.

Στη Wall Street, η μετοχή της Boeing περιόρισε τις αρχικές της απώλειες και υποχωρούσε κατά 0,7% στις 13:16, ώρα Νέας Υόρκης. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή καταγράφει πτώση 21%.

Οι καθυστερήσεις στην παραγωγή των 737 Max και 787 Dreamliner

Οι νέες περικοπές προσωπικού ανακοινώνονται μόλις δύο εβδομάδες αφότου η Boeing γνωστοποίησε ότι μεταθέτει για το 2027 τα σχέδιά της για αύξηση της παραγωγής του 737 Max, του δημοφιλούς αεροσκάφους στενής ατράκτου, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου έως το τέλος του 2026.

Η ανακοίνωση εκείνη είχε οδηγήσει τη μετοχή της εταιρείας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία της παραγωγής και την ταχύτητα ανάκαμψης του ομίλου.

Παράλληλα, τα στελέχη της Boeing είχαν προειδοποιήσει ότι η εταιρεία δεν θα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους παραδόσεων για το τέλος του έτους, τόσο για το 737 Max όσο και για το 787 Dreamliner, το αεροσκάφος ευρείας ατράκτου της εταιρείας.

Οι πρώτες περικοπές μετά την κατάργηση 17.000 θέσεων εργασίας

Η νέα μείωση του προσωπικού θα είναι η πρώτη από τότε που ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, προχώρησε στην περικοπή 17.000 θέσεων εργασίας, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στα τέλη του 2024.

Εκείνη την περίοδο, η Boeing βρισκόταν αντιμέτωπη με εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, εξαιτίας της παρατεταμένης απεργίας των εργαζομένων στις γραμμές παραγωγής, η οποία είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της.

Την κρίση είχε επιδεινώσει και το περιστατικό με την αποκόλληση τμήματος της ατράκτου που κάλυπτε άνοιγμα θύρας σε αεροσκάφος 737 Max 9 της Alaska Airlines, στις αρχές του 2024, το οποίο είχε προκαλέσει νέα ερωτήματα για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και τα πρότυπα ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας.