Στην Boeing σχεδιάζει να αναθέσει η Qantas Airways το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης παραγγελίας της, η οποία αφορά σε περίπου 20 αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, τα οποία επικαλείται το Bloomberg.

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Αυστραλίας βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση της απόφασης, η οποία θα περιλαμβάνει αεροσκάφη Boeing 787 με μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην κατανάλωση καυσίμων, καθώς και ορισμένα Airbus A350, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών.

Η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν, πρόσθεσαν.

Η συμφωνία εντάσσεται στο σχέδιο εκτεταμένης ανανέωσης του στόλου της Qantas, το οποίο περιλαμβάνει την απόσυρση των Airbus A380 και την αγορά αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων. Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει αποκτήσει νέα δυναμική, καθώς οι τιμές των καυσίμων εκτινάσσονται εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

«Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους αντίστοιχους κατασκευαστές αεροσκαφών στο πλαίσιο του σχεδιασμού του στόλου αεροσκαφών ευρείας ατράκτου και δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις», ανέφερε η Qantas σε ανακοίνωσή της.

Η Boeing παρέπεμψε στην Qantas για οποιοδήποτε σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος της Airbus δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει εμπορικές διαπραγματεύσεις με πελάτες της.

Νέα εμπορική επιτυχία για την Boeing

Μια παραγγελία από την Qantas θα ερχόταν να προστεθεί στο πρόσφατο σερί εμπορικών επιτυχιών της Boeing, η οποία εξασφάλισε τη μεγαλύτερη παραγγελία της από μεγάλη κινεζική αεροπορική εταιρεία εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, καθώς και την πρώτη συμφωνία της με τη Malaysia Airlines για αεροσκάφη ευρείας ατράκτου από το 1995.

Ο στόλος αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων της Qantas έχει ως βασικό πυλώνα το Airbus A350, συμπεριλαμβανομένης μιας έκδοσης εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας, η οποία έχει σχεδιαστεί για πτήσεις διάρκειας 22 ωρών.

Παράλληλα, ο αυστραλιανός αερομεταφορέας διευρύνει την επιχειρησιακή αξιοποίηση των Boeing 787 Dreamliner.