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Η Boeing εξασφάλισε παραγγελία ύψους 7,4 δισ. δολαρίων για 50 αεροσκάφη στενής ατράκτου από θυγατρική της China Southern Airlines, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη αγορά αμερικανικών αεροσκαφών από την Κίνα έπειτα από αρκετά χρόνια.

Η παραγγελία αφορά αποκλειστικά αεροσκάφη τύπου 737-8 Max, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Xiamen Airlines, θυγατρική της China Southern Airlines, σε χρηματιστηριακή της γνωστοποίηση.

Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε φέτος η Κίνα να αγοράσει εκατοντάδες αεροσκάφη Boeing.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει από την Κίνα να προχωρήσει στην αγορά 250 επιπλέον αεροσκαφών.