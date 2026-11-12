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Σε διαπραγματεύσεις με την κρατικά ελεγχόμενη βραζιλιάνικη Petrobras βρίσκεται η BP, με αντικείμενο την πώληση ποσοστού συμμετοχής στο υπεράκτιο κοίτασμα Bumerangue, τη μεγαλύτερη ανακάλυψη πετρελαίου της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας την τελευταία 25ετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πετρελαϊκών ομίλων βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία. Οι πηγές που γνωρίζουν το θέμα ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η BP αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ η Petrobras, με την επίσημη επωνυμία Petroleo Brasileiro SA, δεν ανταποκρίθηκε στα σχετικά αιτήματα για σχόλιο.

Το κοίτασμα των 8 δισ. βαρελιών και οι τεχνικές προκλήσεις

Η πιθανή συμμετοχή της Petrobras στο Bumerangue αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο βραζιλιάνικος όμιλος στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων μεγάλου θαλάσσιου βάθους.

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης τεχνολογίες που επιτρέπουν τον αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο διαχωρισμό του φυσικού αερίου με υψηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα από το πετρέλαιο.

Η συγκεκριμένη τεχνογνωσία θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την ανάπτυξη του Bumerangue, καθώς τα πρώτα δείγματα από το κοίτασμα, το οποίο βρίσκεται στη λεκάνη Santos της Βραζιλίας, αποκάλυψαν υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα. Το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να περιπλέξει την εμπορική αξιοποίηση των αποθεμάτων και να αυξήσει το κόστος ανάπτυξης.

Η BP έχει ανακοινώσει ότι το Bumerangue περιέχει περίπου 8 δισ. βαρέλια υγρών υδρογονανθράκων. Η ποσότητα αυτή αφορά στους εκτιμώμενους πόρους που βρίσκονται στο υπέδαφος και όχι κατ’ ανάγκη σε εμπορικά ανακτήσιμα αποθέματα.

Όπως έχει δηλώσει η διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Meg O’Neill, η εταιρεία αναμένεται να συγκεντρώσει πρόσθετα γεωλογικά και τεχνικά δεδομένα τους επόμενους μήνες, μέσω προγράμματος γεωτρήσεων αξιολόγησης που θα πραγματοποιήσει η Halliburton.

Η τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος δεν αναμένεται πριν από το 2027.

Τα δύο σενάρια ανάπτυξης που εξετάζει η BP

Στα τέλη Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η O’Neill είχε αποκαλύψει ότι η BP εξετάζει δύο διαφορετικές επιλογές για την αξιοποίηση της ανακάλυψης.

«Η ομάδα μηχανικών εργάζεται πάνω σε δύο κατευθύνσεις», είχε δηλώσει. Η πρώτη αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων πρώιμης παραγωγής, τα οποία θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη δημιουργία εσόδων από το κοίτασμα, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται στην πλήρη ανάπτυξή του.

Παράλληλα, η BP ενημέρωσε τον περασμένο μήνα τις ρυθμιστικές αρχές της Βραζιλίας για νέα ανακάλυψη υδρογονανθράκων στο γειτονικό κοίτασμα Tupinamba, επίσης στη λεκάνη Santos.

Στο συγκεκριμένο οικόπεδο, η BP είναι διαχειρίστρια με ποσοστό συμμετοχής 50%, σε συνεργασία με τη Shell.

Σύμφωνα με την O’Neill, μόλις ολοκληρωθούν οι γεωτρητικές εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα του Tupinamba, η εταιρεία θα μπορέσει να μεταφέρει τις δραστηριότητές της στο Bumerangue.

Η στρατηγική της BP για την ανάκαμψη της παραγωγής

Η αξιοποίηση των ισχυρότερων περιουσιακών στοιχείων της BP στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση.

Η Meg O’Neill, η πρώτη διευθύνουσα σύμβουλος στην ιστορία της εταιρείας που προέρχεται εκτός του οργανισμού, καλείται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μετόχων για αναστροφή της πολυετούς υποαπόδοσης του βρετανικού ενεργειακού κολοσσού.

Η BP επιδιώκει να αναπληρώσει τα πετρελαϊκά της αποθέματα και να αυξήσει την παραγωγή, με το Bumerangue να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Γιατί η Petrobras αναζητεί νέα μεγάλα κοιτάσματα

Από την πλευρά της, η Petrobras εντείνει τις προσπάθειες εντοπισμού νέων κοιτασμάτων, τόσο σε υπεράκτιες περιοχές της Βραζιλίας όσο και στο εξωτερικό, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στις γεωτρήσεις και στην παραγωγή πετρελαίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Ο βραζιλιάνικος όμιλος ανακοίνωσε πρόσφατα νέες ανακαλύψεις πετρελαίου σε αμφιλεγόμενη περιοχή ερευνών στα ανοικτά των ακτών του Αμαζονίου, ενώ επεκτείνει παράλληλα την αναζήτηση ενεργειακών πόρων και στην Αφρική.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Petrobras, Magda Chambriard, είχε επισημάνει τον Σεπτέμβριο ότι η εταιρεία θα χρειαστεί να προσθέσει περίπου 9 δισ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου στα αποθέματά της έως το 2050, προκειμένου να διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα παραγωγής.

Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς η παραγωγή από τα εξαιρετικά παραγωγικά κοιτάσματα κάτω από τα στρώματα άλατος (pre-salt) αναμένεται να κορυφωθεί περίπου στα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, μια ενδεχόμενη συμφωνία για το Bumerangue θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις στρατηγικές επιδιώξεις και των δύο εταιρειών: να επιτρέψει στην BP να μοιραστεί το κόστος και τους τεχνικούς κινδύνους ενός ιδιαίτερα απαιτητικού έργου και να προσφέρει στην Petrobras πρόσβαση σε μια από τις σημαντικότερες νέες πετρελαϊκές ανακαλύψεις της Βραζιλίας.