Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα δεδομένα στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου διαμορφώνει η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής της Βραζιλίας, η οποία ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη, διευρύνει τις εξαγωγικές της δυνατότητες και δημιουργεί προοπτικές αυξημένης απασχόλησης για τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

Την ίδια ώρα, η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur προσφέρει στους Ευρωπαίους αγοραστές συγκριτικό πλεονέκτημα στην προμήθεια βραζιλιάνικου αργού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού της.

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Ταγκούλης, επικεφαλής του τμήματος αναλύσεων του ναυλομεσιτικού οίκου Intermodal, στην εβδομαδιαία έκθεση για τη ναυλαγορά, η Βραζιλία αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των φορτίων της μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, προσφέροντας παράλληλα στους αγοραστές μια πηγή εφοδιασμού που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης είναι τα τεράστια υπεράκτια κοιτάσματα της Βραζιλίας, γνωστά ως pre-salt, όπου σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από παχιά στρώματα άλατος, σε μεγάλο βάθος κάτω από τον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Βιοκαυσίμων της Βραζιλίας (ANP), η παραγωγή αργού ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2026 στο ιστορικό υψηλό των 4,71 εκατ. βαρελιών ημερησίως, καταγράφοντας αύξηση 20,3% σε ετήσια βάση. Σχεδόν το 84% της παραγωγής προήλθε από τα κοιτάσματα pre-salt.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η λεκάνη του Σάντος, ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών της χώρας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της συνολικής εγχώριας παραγωγής και φιλοξενεί ορισμένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα, μεταξύ των οποίων τα Búzios και Mero.

Ενδεικτικό του μεγέθους των επενδύσεων είναι ότι μόνο το κοίτασμα Búzios παράγει 1,19 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής της Βραζιλίας.

Με πρόσθετες πλωτές μονάδες παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης πετρελαίου (FPSOs) να προγραμματίζεται να τεθούν σε λειτουργία στο συγκεκριμένο κοίτασμα το 2027, η χώρα ενισχύει περαιτέρω τη θέση της μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγέων πετρελαίου εκτός ΟΠΕΚ.

Η αύξηση της παραγωγής αποτυπώνεται ήδη στους όγκους των θαλάσσιων μεταφορών.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα οποία επικαλείται η Intermodal, οι εξαγωγές βραζιλιάνικου αργού αυξήθηκαν κατά 21,9% το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, φθάνοντας τα 719 εκατ. βαρέλια.

Οι αποστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύθηκαν κατά 19,3%, στα 137,8 εκατ. βαρέλια, ενώ οι ποσότητες που κατευθύνθηκαν προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 15%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των εισαγωγών της Ινδίας από τη Βραζιλία, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή των εμπορικών ροών προς την Ευρώπη μετά τον Απρίλιο. Ενώ κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους οι αποστολές προς την ΕΕ είχαν υποχωρήσει κατά 12,9%, την περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου κατέγραψαν αύξηση 41%. Μάλιστα, μόνο τον Οκτώβριο οι ποσότητες υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ταγκούλη, η εξέλιξη αυτή μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur, η οποία υπεγράφη τον Ιανουάριο και τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή την 1η Μαΐου.

Η απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας να επιβάλει τον Μάρτιο φόρο 12% στις εξαγωγές αργού πετρελαίου προσέδωσε μεγαλύτερη εμπορική σημασία στους προνομιακούς όρους της συμφωνίας.

Βάσει αυτών, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβαρύνονται με μειωμένο φορολογικό συντελεστή 6%, έναντι 12% για τους υπόλοιπους προορισμούς.

Το πλεονέκτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, τόσο λόγω της προσπάθειας απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια όσο και εξαιτίας της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επηρεάζει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό και τις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο.

Για την αγορά των δεξαμενόπλοιων, ωστόσο, η αύξηση των εξαγωγών της Βραζιλίας δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ανάλογη αύξηση της μεταφορικής ζήτησης. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι τελικοί προορισμοί των φορτίων.

«Οι αυξημένες αποστολές προς την Ευρώπη στηρίζουν την απασχόληση των VLCCs και των Suezmaxes, τα οποία αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μεταφορών», επισημαίνει ο επικεφαλής αναλύσεων της Intermodal.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, ενδεχόμενη ανακατεύθυνση φορτίων από τις πιο μακρινές ασιατικές αγορές προς την Ευρώπη θα περιόριζε τη μέση απόσταση των ταξιδιών, αντισταθμίζοντας μέρος των κερδών στη ζήτηση σε τονομίλια.

Στον αντίποδα, ο σχεδόν τριπλασιασμός των εισαγωγών βραζιλιάνικου αργού από την Ινδία ενισχύει τη ζήτηση για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, ενώ η συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής δημιουργεί περιθώρια περαιτέρω διεύρυνσης των εξαγωγικών ροών.

Θετικές είναι οι προοπτικές και για τα εξειδικευμένα δεξαμενόπλοια τύπου shuttle tankers, τα οποία διαθέτουν συστήματα δυναμικής τοποθέτησης (DP) και μπορούν να επιχειρούν στην ανοικτή θάλασσα, μεταφέροντας αργό από τις πλωτές μονάδες παραγωγής προς παράκτιους τερματικούς σταθμούς ή σημεία μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο (STS).

Κερδισμένη η αγορά των offshore πλοίων

Πιο ξεκάθαρα θετική χαρακτηρίζεται από την Intermodal η επίδραση των εξελίξεων στον κλάδο των πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

Η Βραζιλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές απασχόλησης για τον συγκεκριμένο στόλο, με τις συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη κοιτασμάτων σε μεγάλα θαλάσσια βάθη να ενισχύουν τη ζήτηση για πλοία εφοδιασμού πλατφορμών (PSVs), ρυμουλκά και πλοία διαχείρισης αγκυρών (AHTSs), καθώς και εξειδικευμένες μονάδες υποθαλάσσιων εργασιών.

Η περαιτέρω επέκταση της υπεράκτιας δραστηριότητας αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Το κατά πόσο η Ευρώπη θα διατηρήσει το φορολογικό της πλεονέκτημα και μετά το 2026 εξαρτάται από τις επόμενες αποφάσεις της κυβέρνησης της Βραζιλίας.

Ο φόρος στις εξαγωγές αργού έχει παραταθεί με τρεις διαδοχικές κυβερνητικές αποφάσεις, με την τελευταία, τον Νοέμβριο, να επεκτείνει την ισχύ του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Εφόσον δοθεί νέα παράταση, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τον μειωμένο συντελεστή. Αντίθετα, εάν ο φόρος καταργηθεί, οι εξαγωγές προς όλους τους προορισμούς θα απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να χάσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα και ενδεχομένως να ενταθεί ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση βραζιλιάνικου πετρελαίου.

«Η αυξανόμενη υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου της Βραζιλίας εδραιώνει τη θέση της ως σημαντικού παγκόσμιου προμηθευτή, με τους κλάδους των δεξαμενόπλοιων και των offshore πλοίων να βρίσκονται σε θέση να επωφεληθούν», καταλήγει ο Νίκος Ταγκούλης.