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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 265 τραυματίστηκαν από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη νότια Βραζιλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Τουπανσιρετά, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Ο νεότερος απολογισμός των αρχών αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, καθώς σχεδόν το σύνολο των κατοικιών της πόλης υπέστη ζημιές, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους.

Η καταιγίδα, που εκδηλώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, συνοδεύτηκε από ανέμους ταχύτητας 114 χιλιομέτρων την ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, οι άνεμοι ξήλωσαν στέγες, κατέρριψαν τοίχους, ξερίζωσαν δέντρα και κατέστρεψαν στύλους ηλεκτροδότησης, αφήνοντας την περιοχή χωρίς ρεύμα και νερό.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία εντείνει την ανησυχία για την αγροτική παραγωγή της Βραζιλίας, καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό κέντρο καλλιέργειας σόγιας, σε μια περίοδο κατά την οποία η σπορά της επόμενης σοδειάς βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Σχεδόν 8.000 σπίτια με ζημιές – Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους

Η Τουπανσιρετά, μια αγροτική πόλη περίπου 20.000 κατοίκων, βρίσκεται σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, σχεδόν 8.000 από τις συνολικά 8.600 κατοικίες της πόλης υπέστησαν ζημιές, ενώ το σύνολο της έκτασης του δήμου επηρεάστηκε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η ένταση της καταιγίδας προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε κτίρια, δρόμους και βασικές υποδομές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, περίπου 40 άνθρωποι χρειάστηκε να φιλοξενηθούν σε δημόσια καταφύγια, καθώς οι υπόλοιποι βρήκαν άλλες προσωρινές λύσεις στέγασης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγνώρισε την περιοχή ως ζώνη δημόσιας καταστροφής, ανοίγοντας τον δρόμο για την κινητοποίηση κρατικών πόρων και την παροχή έκτακτης βοήθειας στους πληγέντες.

Στρατός και υγειονομικές ομάδες στην περιοχή

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας αναπτύχθηκαν περίπου 200 στρατιωτικοί, με αποστολή την απομάκρυνση των συντριμμιών, τον καθαρισμό των δρόμων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ειδική ιατρική ομάδα ανέλαβε να αξιολογήσει την κατάσταση των υγειονομικών υποδομών, καθώς το νοσοκομείο της Τουπανσιρετά υπέστη ζημιές.

Η έκταση των καταστροφών δυσχεραίνει την αποκατάσταση της καθημερινότητας, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην επαναφορά των βασικών υπηρεσιών και στην υποστήριξη των κατοίκων που έχασαν ή εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους.

«Υπερκυτταρική» καταιγίδα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανεμοστρόβιλου

Η Πολιτική Προστασία χαρακτήρισε το φαινόμενο «υπερκυτταρική καταιγίδα» (supercell), ένα ιδιαίτερα ισχυρό είδος καταιγίδας που συνδέεται συχνά με την εκδήλωση ανεμοστρόβιλων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος κατά τη διάρκεια του φαινομένου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική επιβεβαίωση.

Η νέα καταστροφή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με το Prevots, δίκτυο εθελοντών μετεωρολόγων που συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, το 2025 καταγράφηκαν στη χώρα 92 ανεμοστρόβιλοι και παρόμοια φαινόμενα, αριθμός-ρεκόρ.

Ανησυχία για την παραγωγή σόγιας – Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές στις κατοικίες, η κακοκαιρία προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την αγροτική οικονομία των νότιων πολιτειών της Βραζιλίας.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνδέεται με βροχοπτώσεις υψηλότερες από τα συνήθη επίπεδα στην περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς πυρήνες της χώρας.

Η πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός σόγιας της Βραζιλίας την καλλιεργητική περίοδο 2025-2026, ενώ η χώρα διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές του προϊόντος.

Η περιοχή της Τουπανσιρετά είχε συγκομίσει την προηγούμενη χρονιά 207.000 τόνους σόγιας, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία IBGE, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% της συνολικής παραγωγής της πολιτείας.

Η νέα κακοκαιρία εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς οι αγρότες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σποράς για την επόμενη συγκομιδή.

Οι ανησυχίες εντείνονται από το γεγονός ότι η πολιτεία είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2024, οι οποίες είχαν επίσης συνδεθεί με τις έντονες βροχοπτώσεις του Ελ Νίνιο.

Εκτός λειτουργίας αγροτικές εγκαταστάσεις

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και σε υποδομές που εξυπηρετούν την αγροτική παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο αγροτοβιομηχανικός όμιλος Vega ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα έπληξε αποθήκη φυτοφαρμάκων και μονάδα επεξεργασίας σπόρων, ενώ προκάλεσε καταστροφές και σε κέντρο διανομής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ζημιές «έθεσαν πλήρως εκτός λειτουργίας τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν».

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για την ομαλή συνέχιση των αγροτικών εργασιών, καθώς οι ζημιές δεν περιορίζονται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις αλλά επηρεάζουν και κρίσιμες υπηρεσίες υποστήριξης της παραγωγής.

Δύο ανεμοστρόβιλοι στην Παρανά – Προειδοποιήσεις για νέα έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία επεκτάθηκε και στη γειτονική πολιτεία Παρανά, επίσης σημαντικό κέντρο παραγωγής σόγιας.

Η υπηρεσία περιβαλλοντικής παρακολούθησης Simepar ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή καταγράφηκαν δύο ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία της Παρανά προειδοποίησε την Κυριακή για τον κίνδυνο νέων ισχυρών καταιγίδων, με συχνούς κεραυνούς, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών, το βάρος πέφτει πλέον στην υποστήριξη των πληγέντων, στην αποκατάσταση των βασικών υποδομών και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αγροτική παραγωγή.

Η καταστροφή στην Τουπανσιρετά υπενθυμίζει την ευπάθεια των μεγάλων παραγωγικών περιοχών της Βραζιλίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, τη στιγμή που η χώρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά σόγιας.