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Η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, σχεδιάζει να επαναγοράσει μετοχές αξίας έως 6 δισ. δολαρίων από επενδυτές, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται περίπου στα 400 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg από πρόσωπα που έχουν λάβει γνώση της πρότασης, ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός ενημέρωσε πρόσφατα τους επενδυτές του με επιστολή, καθορίζοντας την τιμή επαναγοράς στα 241,35 δολάρια ανά μετοχή.

Παράλληλα, η εταιρεία προτείνει να παρατείνει κατά τέσσερα χρόνια, έως τις 11 Δεκεμβρίου 2030, την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει είτε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο είτε να παραχωρήσει στους εξωτερικούς μετόχους το δικαίωμα να της πωλήσουν το σύνολο των συμμετοχών τους.

Εκπρόσωπος της ByteDance δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα σχολιασμού των σχεδίων, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν αρχικά από το The Information.

Πακέτο 300 εκατ. μετοχών για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην επιστολή προς τους μετόχους, η ByteDance παρουσίασε επίσης σχέδιο για τη διάθεση συνολικά 300 εκατ. μετοχών στους εργαζομένους του τομέα τεχνητής νοημοσύνης, η αξία των οποίων θα συνδέεται με την πορεία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να προσελκύσει και να διατηρήσει εξειδικευμένο προσωπικό σε έναν κλάδο όπου ο ανταγωνισμός για ταλέντα εντείνεται διαρκώς. Ήδη, η ByteDance προσφέρει προνομιακά προγράμματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο για τους εργαζομένους στην AI, διαφοροποιώντας τους από το υπόλοιπο προσωπικό.

Η μάχη με τους αμερικανικούς κολοσσούς της AI

Με έδρα το Πεκίνο, η ByteDance αναδείχθηκε στην πολυτιμότερη νεοφυή επιχείρηση παγκοσμίως, αξιοποιώντας πρωτοποριακούς αλγορίθμους προτάσεων περιεχομένου στο TikTok και στην κινεζική εκδοχή του, Douyin.

Ωστόσο, η εταιρεία βρέθηκε πίσω από τους βασικούς ανταγωνιστές της όταν ξεκίνησε η ταχεία εξάπλωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με την εμφάνιση του ChatGPT.

Μετά την παρότρυνση της διοίκησης προς τους εργαζομένους το 2024 να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, η ByteDance άρχισε να ενισχύει τη θέση της στην αγορά, κυρίως μέσω του Doubao, του δημοφιλέστερου chatbot στην Κίνα, και της υπηρεσίας παραγωγής βίντεο Seedance.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της εταιρείας, Τζανγκ Γιμίνγκ, έθεσε πρόσφατα στην ομάδα τεχνητής νοημοσύνης τον στόχο να ανταγωνιστεί τα κορυφαία αμερικανικά ερευνητικά εργαστήρια μέσα στην επόμενη τριετία.

Η ByteDance σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει έναν εξελιγμένο προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, με λειτουργίες αντίστοιχες εκείνων του Muse της Meta Platforms.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο

Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο της αξίας της, παραμένει ασαφές πότε η ByteDance ή επιμέρους δραστηριότητές της θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στις χρηματιστηριακές αγορές.

Ορισμένοι υφιστάμενοι επενδυτές έχουν ήδη αποτιμήσει την εταιρεία σε επίπεδα άνω των 400 δισ. δολαρίων, ενώ σε ορισμένες συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά η αξία της έχει πλησιάσει ακόμη και τα 500 δισ. δολάρια.