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Έναν νέο προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI agent) αναπτύσσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τεχνολογικής αγοράς. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η νέα υπηρεσία ενδέχεται να παρουσιαστεί ακόμη και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να αποτελέσει ανταγωνιστική πρόταση απέναντι στο Muse της Meta.

Προς το παρόν, η ByteDance διατηρεί κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το νέο προϊόν. Δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η εμπορική του ονομασία ούτε οι ακριβείς δυνατότητες που θα προσφέρει, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο και το μοντέλο με το οποίο θα διατεθεί στους χρήστες. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο στόχαστρο το Muse της Meta

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νέος AI agent της ByteDance σχεδιάζεται ώστε να αναλαμβάνει έναν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον του Muse, του προσωπικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η Meta.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του ή για τις εργασίες που θα μπορεί να εκτελεί για λογαριασμό των χρηστών.

Άγνωστο παραμένει επίσης εάν θα κυκλοφορήσει ως αυτόνομη εφαρμογή ή εάν η ByteDance θα επιλέξει να τον ενσωματώσει στις ήδη διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες της.

Η Meta έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς το Muse έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι ο συγκεκριμένος βοηθός μπορεί να δημιουργεί υψηλότερα έσοδα ανά χρήστη σε σχέση με τις υφιστάμενες εφαρμογές του ομίλου.

Η πρόβλεψη αυτή αποτυπώνει τις μεγάλες εμπορικές προσδοκίες που συνοδεύουν την ανάπτυξη προσωπικών βοηθών AI, οι οποίοι φιλοδοξούν να αποκτήσουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινή ψηφιακή δραστηριότητα των καταναλωτών.

Το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης σε συσκευές

Μία ακόμη παράμετρος που θα μπορούσε να καθορίσει τη στρατηγική της ByteDance αφορά στη σύνδεση του νέου βοηθού με φυσικές συσκευές.

Στην περίπτωση της Meta, το Muse αναμένεται να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει η εταιρεία, ενώ έχει ήδη παρουσιαστεί και ένα ξεχωριστό αξεσουάρ τύπου charm, σχεδιασμένο για τον συγκεκριμένο βοηθό.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν η ByteDance σκοπεύει να ακολουθήσει παρόμοια κατεύθυνση, συνδέοντας τον δικό της AI agent με ειδικό εξοπλισμό.

Επομένως, παρότι οι δύο υπηρεσίες εμφανίζονται ως άμεσοι ανταγωνιστές, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν αντίστοιχη στρατηγική στον τομέα των συσκευών.

Η προσπάθεια της ByteDance να καλύψει το χαμένο έδαφος στην AI

Η ανάπτυξη του προσωπικού βοηθού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της ByteDance για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την απόσταση που τη χωρίζει από τους τεχνολογικούς ομίλους που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τσανγκ Γιμίνγκ, αναγνώρισε πρόσφατα, μιλώντας σε εργαζομένους, ότι η ByteDance ενδέχεται να χρειαστεί τουλάχιστον έως το 2029 ή το 2030 για να καλύψει το τεχνολογικό χάσμα.

Μέχρι σήμερα, η δραστηριότητά της στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει συνδεθεί κυρίως με το Seedance, το μοντέλο δημιουργίας βίντεο με AI.

Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα μέσα στο έτος, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή συνοδεύτηκε από νομικό έλεγχο εκ μέρους αμερικανικών κινηματογραφικών στούντιο, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η πιθανή παρουσίαση ενός προσωπικού βοηθού από την ByteDance αναμένεται να φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας και την πρόσβαση των εφαρμογών AI σε προσωπικές πληροφορίες.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορούν να αποκτούν ιδιαίτερα εκτεταμένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τις ψηφιακές δραστηριότητες των χρηστών, γεγονός που καθιστά κρίσιμους τους μηχανισμούς διαχείρισης και ελέγχου των δεδομένων.

Στην περίπτωση του νέου προϊόντος της ByteDance, παραμένει άγνωστο ποιες πληροφορίες θα ζητεί από τους χρήστες, με ποιες εφαρμογές θα μπορεί να συνδέεται και ποιες επιλογές ελέγχου θα παρέχει.

Οι λεπτομέρειες αυτές θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υπηρεσίας από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εφόσον η εταιρεία προχωρήσει τελικά στην επίσημη παρουσίασή της.