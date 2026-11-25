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Η Generation Z, η οποία περιλαμβάνει τους γεννηθέντες από το 1997 έως το 2012, αποτελεί την πρώτη γενιά που εισέρχεται στην ενήλικη ζωή σε μια εποχή καθολικής παρουσίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, που κλήθηκαν να προσαρμοστούν στα ψηφιακά εργαλεία στην πορεία της επαγγελματικής τους ζωής, η Gen Z βλέπει την AI ως μια αυτονόητη καθημερινότητα, πλήρως ενσωματωμένη στην εκπαίδευση, την εργασία, τις κοινωνικές σχέσεις και τη δημιουργικότητά της. Οι νέοι αυτής της γενιάς δεν περιορίζονται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί της, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει, ενώ ταυτόχρονα έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες ψυχολογικές και οικονομικές προκλήσεις.

Τόσο στην ανώτατη εκπαίδευση, όσο και στα πρώτα επαγγελματικά βήματα, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένη σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και αρχιτεκτονικές transformer, έχει αναδιαμορφώσει ριζικά τον τρόπο εργασίας και τα επίπεδα παραγωγικότητας. Εργαλεία όπως το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic και το GitHub Copilot λειτουργούν ως βοηθοί εκμάθησης και προγραμματισμού σε πραγματικό χρόνο.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής πληροφορικής της Gen Z σπάνια χρειάζεται να γράψει από την αρχή επαναλαμβανόμενο κώδικα. Αντίθετα, μπορεί να βασιστεί στη διατύπωση κατάλληλων εντολών προς την AI και στη διαδοχική διόρθωση σφαλμάτων με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, σύμφωνα με το newsofbahrain νέοι αναλυτές στο μάρκετινγκ και τα χρηματοοικονομικά χρησιμοποιούν συστήματα RAG που συνδυάζουν αναζήτηση πληροφοριών και παραγωγή κειμένου για να συνοψίζουν μεγάλες εκθέσεις σε δευτερόλεπτα.

Παρότι οι τεχνολογίες αυτές επιταχύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων, προκαλούν παράλληλα ανησυχία για την αντικατάσταση θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου. Έτσι, οι νέοι εργαζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν πιο σύνθετες ικανότητες, όπως η κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της AI, ο συντονισμός διαφορετικών συστημάτων και η διαμόρφωση στρατηγικών που βασίζονται στην ανθρώπινη κρίση. Πέρα από την εκπαίδευση και την εργασία, η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο η Gen Z καταναλώνει κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

Πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram αξιοποιούν εξελιγμένους αλγορίθμους συστάσεων και μοντέλα βαθιάς μάθησης, διαμορφώνοντας απόλυτα εξατομικευμένες ροές περιεχομένου για κάθε χρήστη. Τα συστήματα αυτά αναλύουν μικρές λεπτομέρειες της συμπεριφοράς των χρηστών, όπως τον χρόνο παρακολούθησης, τη συχνότητα επανάληψης ενός βίντεο και την ταχύτητα κύλισης της οθόνης, ώστε να προβλέπουν με μεγάλη ακρίβεια τις προτιμήσεις τους.

Αυτή η διαδικασία ενισχύει τη δημιουργία μικρών διαδικτυακών κοινοτήτων και την εξάπλωση δημιουργικών τάσεων, αλλά συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση κλειστών πληροφοριακών περιβαλλόντων, όπου οι χρήστες εκτίθενται κυρίως σε απόψεις που επιβεβαιώνουν τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις τους. Παράλληλα, ο συνεχής κατακερματισμός του περιεχομένου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα συγκέντρωσης.

Σήμερα, η δημιουργία ψηφιακής τέχνης και βίντεο είναι πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων όπως το Midjourney και το Sora, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει εικόνες και βίντεο, περιγράφοντας απλώς αυτό που έχει στο μυαλό του. Νέοι δημιουργοί μπορούν πλέον να παράγουν εικόνες και οπτικοακουστικό υλικό επαγγελματικής ποιότητας ακόμη και από ένα smartphone.

Ωστόσο, η ευκολία αυτή καθιστά δυσκολότερη τη διάκριση ανάμεσα στο αυθεντικό περιεχόμενο που δημιουργείται από ανθρώπους και στο συνθετικό υλικό που παράγεται από την AI, ενισχύοντας τη δυσπιστία απέναντι σε όσα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Σε κοινωνικό επίπεδο, η Gen Z πρωτοστατεί επίσης στην ανάπτυξη νέων μορφών αλληλεπίδρασης ανθρώπου και μηχανής.

Συνομιλιακά συστήματα που βασίζονται στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και στην ανάλυση συναισθήματος, όπως το Character.ai και το My AI του Snapchat, χρησιμοποιούνται ολοένα Η μετάφραση ακολουθεί τη δομή και τη σειρά των πέντε παραγράφων του πρωτοτύπου, χωρίς πρόσθετους μεσότιτλους ή νέα παραδείγματα. Έχω διατηρήσει και την καταληκτική σκέψη του αρχικού κειμένου, αντί να προσθέσω δικό μου συμπέρασμα.