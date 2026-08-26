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Οι νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν το 2026 σε ρεκόρ εκδόσεων χρέους και μετοχών στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τη Citigroup, καθώς ολοένα περισσότερες εταιρείες στρέφονται στους ξένους επενδυτές για να χρηματοδοτήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η SK Hynix, μετά την ιστορική εισαγωγή της στις ΗΠΑ, μέσω της οποίας άντλησε 26,5 δισ. δολάρια.

Η Νότια Κορέα διαθέτει μια διευρυνόμενη ομάδα από «εταιρείες παγκόσμιας κλάσης και ανερχόμενους πρωταθλητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο τις κεφαλαιαγορές με ανταγωνιστικούς όρους για να χρηματοδοτήσουν τις αναπτυξιακές τους φιλοδοξίες», δήλωσε ο Τζάνγκο Παρκ, διευθύνων σύμβουλος της Citigroup Global Markets Korea.

Η τεχνητή νοημοσύνη απογειώνει τις επενδύσεις στα chips

Η αισιόδοξη πρόβλεψη της Citi έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες ημιαγωγών της Νότιας Κορέας αναδεικνύονται σε μεγάλους κερδισμένους της παγκόσμιας έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προκαλεί κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για μνήμες.

Η χώρα επιδιώκει να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1.350 τρισ. γουόν, περίπου 975 δισ. δολαρίων, από επιχειρήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται η Samsung Electronics και η SK Hynix, με επίκεντρο τους ημιαγωγούς και τα data centers. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα επενδυτικά σχέδια εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού.

Η τεράστια κλίμακα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και data centers δημιουργεί παράλληλα νέες ανάγκες χρηματοδότησης, ενισχύοντας τη σημασία των διεθνών αγορών κεφαλαίου για τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Η ιστορική εισαγωγή της SK Hynix στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικοί τίτλοι (ADRs) της SK Hynix έκαναν το ντεμπούτο τους τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αρχικής διάθεσης μετοχών ξένης εταιρείας στις ΗΠΑ. Η συναλλαγή ανέδειξε την ιδιαίτερα ισχυρή διεθνή ζήτηση για τις νοτιοκορεατικές τεχνολογικές μετοχές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες με άμεση έκθεση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το επιτυχημένο εγχείρημα της SK Hynix φαίνεται ήδη να ανοίγει τον δρόμο και για άλλες νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η Kakao Mobility, η οποία υποστηρίζεται από την TPG Capital, κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση για εισαγωγή στις αμερικανικές αγορές.

Την ίδια στιγμή, η Samsung Electronics έχει πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με τράπεζες σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πιθανής εισαγωγής στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το εάν ο νοτιοκορεατικός κολοσσός θα προχωρήσει τελικά στη συγκεκριμένη κίνηση.

Μια ενδεχόμενη είσοδος της Samsung στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη ένα ορόσημο για την προσπάθεια των μεγαλύτερων κορεατικών επιχειρήσεων να διευρύνουν την πρόσβασή τους στη διεθνή επενδυτική βάση.

Περίπου 60 δισ. δολάρια άντλησαν οι πελάτες της Citi

Η Citi, η οποία ήταν μεταξύ των αναδόχων της συμφωνίας της SK Hynix, έχει βοηθήσει νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις να αντλήσουν περίπου 60 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές χρέους και μετοχών από την αρχή του έτους.

Η αμερικανική τράπεζα αναμένει επίσης περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές, τόσο από ξένες εταιρείες που επιδιώκουν να επενδύσουν στη Νότια Κορέα όσο και από νοτιοκορεατικούς ομίλους που αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της αναμενόμενης δραστηριότητας βρίσκονται κλάδοι όπως η τεχνολογία, τα καταναλωτικά προϊόντα και η υγεία, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης και μεγαλύτερη διεθνή παρουσία.

Η Citi κατατάσσεται μέχρι στιγμής φέτος στην τέταρτη θέση στην αγορά μετοχικού κεφαλαίου της Νότιας Κορέας και στην τρίτη θέση στις διεθνείς εκδόσεις ομολόγων νοτιοκορεατικών εταιρειών.

Η εικόνα ενισχύει τις προσδοκίες ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά-ορόσημο για τη χρηματοδότηση των νοτιοκορεατικών επιχειρήσεων, με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις τεράστιες επενδύσεις σε chips και data centers και τη διεθνή ζήτηση για κορεατικές τεχνολογικές μετοχές να λειτουργούν ως βασικοί καταλύτες.

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