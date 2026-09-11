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Νέα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά επιτόκια δημιουργεί η μεταστροφή των εκτιμήσεων των μεγάλων επενδυτικών οίκων, οι οποίοι μετά τη χθεσινή νέα νομισματική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βλέπουν πλέον υψηλότερη κορυφή στον κύκλο ανόδου. Η UBS, η Citi, η Goldman Sachs, η Barclays και η Deutsche Bank αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις τους και τοποθετούν στο επίκεντρο το ενδεχόμενο νέας αύξησης 25 μονάδων βάσης, με το επιτόκιο καταθέσεων να φτάνει στο 2,75%.

Η αλλαγή στάσης των αναλυτών έρχεται μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει και πάλι τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%, αλλά κυρίως μετά τα μηνύματα της Κριστίν Λαγκάρντ ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος του στόχου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεδομένης της πίεσης του ράλι των ενεργειακών τιμών.

Οι νέες προβλέψεις των διεθνών τραπεζών συγκλίνουν πλέον σε ένα σενάριο ακόμη μίας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, που θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%, επίπεδο το οποίο κερδίζει έδαφος ως πιθανή κορυφή του τρέχοντος κύκλου νομισματικής σύσφιξης.

Τα νέα δεδομένα οδηγούν σε νέες προβλέψεις

Η UBS ήταν από τους πρώτους μεγάλους οίκους που αναθεώρησαν την πρόβλεψή τους, καθώς προηγουμένως εκτιμούσε ότι το 2,5% θα αποτελούσε το «ταβάνι» της χρονιάς. Οι οικονομολόγοι της τράπεζας, υπό τον Ράινχαρντ Κλούζε, άλλαξαν στάση μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ και τις νέες μακροοικονομικές προβολές της κεντρικής τράπεζας.

Η UBS αναμένει πλέον ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, αλλά θα προχωρήσει σε νέα μετριοπαθή αύξηση στις 17 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, εκτιμά ότι η κίνηση αυτή θα αντιστραφεί αργότερα, με τα επιτόκια να επιστρέφουν στο 2,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2027, εφόσον βεβαίως ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις ενεργειακές τιμές.

Η αναθεώρηση της UBS βασίζεται στις πιο ανθεκτικές προοπτικές για την οικονομία της Ευρωζώνης και στον υψηλότερο πληθωρισμό που προβλέπει πλέον η ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό το 2027 στο 2,5%, ενώ αναβάθμισε την εκτίμηση για την ανάπτυξη της οικονομίας στο 1,4%.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται πλέον και οι αμερικανικές τράπεζες Goldman Sachs και Citi, αλλά και η Barclays, οι οποίες θεωρούν ότι η ΕΚΤ θα χρειαστεί να διατηρήσει πιο αυστηρή στάση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Citi Research, σε σημείωμα της την Παρασκευή, αναθεώρησε την πρόβλεψή της και πλέον αναμένει δύο(!) ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης, μία τον Δεκέμβριο και μία τον Μάρτιο του 2027. Η προηγούμενη εκτίμησή της ήταν ότι ο κύκλος ανόδου είχε ολοκληρωθεί.

Η Citi επισημαίνει δε, ότι όσο περισσότερο παραμένει υψηλός ο πληθωρισμός τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να γίνει «ενδογενής», δηλαδή να παγιωθεί στην οικονομία μέσω μισθολογικών πιέσεων και αυξημένων προσδοκιών για τις τιμές. Ειδικά δε, σε ένα διάστημα ενεργειακής κρίσης.

Η Goldman Sachs, πάντως, από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι μία νέα αύξηση τον Δεκέμβριο θα μεταφέρει τα επιτόκια σε «ήπια περιοριστικό έδαφος», καθώς η ΕΚΤ θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει σταδιακά στον στόχο του 2%.

Η Barclays υποστηρίζει ότι η τελευταία κίνηση της ΕΚΤ επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει η κεντρική τράπεζα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την βρετανική τράπεζα, η ΕΚΤ δεν αναμένει επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% πριν από τα τέλη του 2027, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης.

Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η πιθανότητα μιας νέας αύξησης 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται πλέον στο 94%!

Η Deutsche Bank έχει επίσης μετακινηθεί προς ένα πιο επιθετικό σενάριο, εκτιμώντας ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, πέρα από την αύξηση του Σεπτεμβρίου. Η γερμανική τράπεζα είχε προηγουμένως θεωρήσει ότι το 2,5% θα ήταν το τελικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι το ενεργειακό σοκ θα ήταν προσωρινό και η ανάπτυξη πιο αδύναμη.

Ωστόσο, η παρατεταμένη ενεργειακή αβεβαιότητα αλλάζει τις ισορροπίες. Η Deutsche Bank εκτιμά πλέον ότι το 2,75% είναι το πιθανότερο τελικό ταβάνι των επιτοκίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο υψηλότερων επιπέδων, αλλά μόνο σε περίπτωση που ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος από τις σημερινές προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση σχολιάζει ότι επίπεδα άνω του 3% δεν δικαιολογούνται με τα τρέχοντα δεδομένα.

Η ενέργεια και οι γεωπολιτικές εντάσεις απειλούν το ευρώ

Πέρα από τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια, οι διεθνείς τράπεζες εστιάζουν ολοένα περισσότερο στους γεωπολιτικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα την οικονομία της Ευρωζώνης.

Η Citi υπογραμμίζει στο σημείωμα της ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, αλλά και η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δημιουργούν νέες αβεβαιότητες για τις αγορές. Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι ενεργειακοί κίνδυνοι έχουν ήδη επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου, με το αργό να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επιβαρύνοντας τις πληθωριστικές προοπτικές της Ευρωζώνης.

Η Citi θεωρεί ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να περιορίσει την ανοδική δυναμική του ευρώ, ακόμη και στην περίπτωση που η ΕΚΤ ακολουθήσει πιο επιθετική πολιτική από την αμερικανική Fed. Η άνοδος των τιμών ενέργειας επιβαρύνει τους όρους εμπορίου της Ευρώπης και αυξάνει την πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η ΕΚΤ εισέρχεται σε μια φάση όπου τα επιτόκια πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα, με τις αποφάσεις να εξαρτώνται από τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

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