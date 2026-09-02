Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Βρετανία επέβαλε πρόστιμο άνω των 4,7 εκατ. λιρών (περίπου 6,3 εκατ. δολάρια) στη Citigroup, καθώς η τοπική μονάδα της τράπεζας παραβίασε τους κανόνες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, πραγματοποιώντας εκατοντάδες συναλλαγές που θα έπρεπε να έχουν μπλοκαριστεί.

Το Γραφείο Εφαρμογής Χρηματοπιστωτικών Κυρώσεων (OFSI) ανακοίνωσε ότι το υποκατάστημα της Citibank NA στο Λονδίνο επεξεργάστηκε 970 πληρωμές συνολικής αξίας άνω των 19,7 εκατ. λιρών για λογαριασμούς στους οποίους είχαν επιβληθεί περιορισμοί.

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν τους μήνες που ακολούθησαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, όταν επιβλήθηκε ένα ευρύ πλέγμα διεθνών κυρώσεων σε βάρος Ρώσων ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, ορισμένες από τις συναλλαγές που εντόπισε και ανέφερε ο ίδιος ο όμιλος στις βρετανικές αρχές πραγματοποιήθηκαν ακόμη και το 2025.

Σοβαρές αστοχίες σε συστήματα και ελέγχους

Σύμφωνα με την OFSI, οι παραβιάσεις χαρακτηρίζονται «ουσιαστικές και σημαντικές», καθώς προέκυψαν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας.

Ο βρετανικός φορέας, που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών της χώρας, ανέφερε ότι ορισμένοι από τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν στις επίμαχες συναλλαγές συνδέονταν με εταιρείες που σχετίζονται με τη PJSC Sovcomflot, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Ρωσίας.

Η Citigroup δήλωσε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε το ζήτημα με την OFSI», ανέφερε εκπρόσωπος της τράπεζας, προσθέτοντας ότι η μονάδα «συνεργάστηκε προληπτικά» με τις αρχές και παραμένει δεσμευμένη στη διατήρηση ενός ισχυρού πλαισίου ελέγχων για τις κυρώσεις.

Η αποχώρηση της Citi από τη Ρωσία

Η Citigroup είχε ήδη περιορίσει δραστικά την παρουσία της στη Ρωσία και, μέχρι πέρυσι, είχε διακόψει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες θεσμικής τραπεζικής στη χώρα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η τράπεζα έλαβε έγκριση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την πώληση της ρωσικής τραπεζικής της δραστηριότητας, στο πλαίσιο της σταδιακής αποχώρησής της από την αγορά.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023 μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν – Στα 73,85 ευρώ το TTF

HSBC: Η Ελλάδα στις πιο «αγαπημένες» αγορές των διεθνών funds

GasLog: Η κρίση στο Ορμούζ φέρνει μεταφορτώσεις LNG εν πλω

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ