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Στην πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των αναδόχων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) βρέθηκε η Citigroup στο εννεάμηνο του 2026, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές της χρονιάς σε ΗΠΑ και Ασία.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η Citi πέρασε οριακά μπροστά από την Goldman Sachs στην κατάταξη των αναδόχων για IPO. Η Goldman, ωστόσο, διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στο ευρύτερο πεδίο των μετοχικών εκδόσεων, όπου εκτός από τις δημόσιες εγγραφές περιλαμβάνονται συναλλαγές όπως τα block trades και οι δευτερογενείς πωλήσεις μετοχών.

Από τη SpaceX έως το μεγαλύτερο ξένο listing στις ΗΠΑ

Η άνοδος της Citigroup στην κορυφή συνδέεται με τη συμμετοχή της σε μια σειρά από IPO-μαμούθ μέσα στη χρονιά.

Τον Σεπτέμβριο, η τράπεζα εργάστηκε για την εισαγωγή του National Stock Exchange of India στη Βομβάη, μια συναλλαγή ύψους 2,4 δισ. δολαρίων, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στην ιστορία της Ινδίας.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η παρουσία της Citi στην εισαγωγή της SK Hynix στον Nasdaq, τον Ιούλιο. Η τράπεζα είχε τον ρόλο του επικεφαλής παγκόσμιου συντονιστή στη συναλλαγή των 26,5 δισ. δολαρίων, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πώληση μετοχών στις ΗΠΑ από ξένη εταιρεία.

Στο ενεργητικό της προστέθηκε και η συμμετοχή στην ιστορική IPO της SpaceX, ύψους 86 δισ. δολαρίων, τον Ιούνιο.

Επενδύει στην επενδυτική τραπεζική

Η πρωτιά έρχεται καθώς η αμερικανική τράπεζα ενισχύει συστηματικά τις ομάδες της στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές, προσλαμβάνοντας δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Citi προσέλαβε πέρυσι τον Τσάρλι Μπλακ από την Goldman Sachs ως επικεφαλής του Equity Capital Markets (ECM) για τον τεχνολογικό κλάδο στη Βόρεια Αμερική.

Παράλληλα, ο Μπερνάλ Τζ. Βάργκας III μετακινήθηκε από την JPMorgan Chase για να αναλάβει επικεφαλής του ECM στη Βόρεια Αμερική, ενώ ο Ρομπ Τσαν τοποθετήθηκε επικεφαλής του ECM syndication στην Ασία.

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις IPO αποτυπώνει έτσι την ενισχυμένη παρουσία της Citi σε μια αγορά όπου οι μεγάλες χρηματιστηριακές εισαγωγές επέστρεψαν δυναμικά, με τις ΗΠΑ και την Ασία να βρίσκονται στο επίκεντρο ορισμένων από τις μεγαλύτερες συναλλαγές του 2026.

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