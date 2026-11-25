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Το ενδεχόμενο πώλησης των δραστηριοτήτων της στην Ιαπωνία έναντι αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων εξετάζει η Starbucks, έχοντας ήδη αναθέσει σε χρηματοοικονομικούς συμβούλους την προετοιμασία μιας πιθανής συναλλαγής, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες.

Η αμερικανική αλυσίδα καφέ συνεργάζεται με τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Citigroup και η Morgan Stanley, και έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς επενδυτές, προκειμένου να αξιολογήσει το ενδιαφέρον τους για την ιαπωνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, η επίσημη διαδικασία πώλησης θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και πριν από το τέλος του 2026.

Ωστόσο, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Στο επίκεντρο μία από τις μεγαλύτερες αγορές της Starbucks

Η Ιαπωνία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για τη Starbucks σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αμερικανική εταιρεία να διαθέτει περίπου 2.000 καταστήματα στη χώρα.

Η παρουσία της στην ιαπωνική αγορά ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων η αλυσίδα έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και ισχυρή αναγνωρισιμότητα.

Το μέγεθος και η εμπορική σημασία της δραστηριότητας εξηγούν γιατί μια ενδεχόμενη πώληση θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ούτε ποια ακριβώς μορφή θα μπορούσε να λάβει μια πιθανή συναλλαγή.

Τι απαντά η Starbucks

Εκπρόσωπος της Starbucks δήλωσε ότι η εταιρεία αξιολογεί διαρκώς ποια επιχειρηματική δομή εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της και συμβάλλει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αλυσίδα διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική παρουσία στην Ιαπωνία, όπου δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Η δήλωση δεν συνιστά επιβεβαίωση ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για πώληση.

Από την πλευρά τους, η Citigroup και η Morgan Stanley αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Οι προηγούμενες συζητήσεις και η βαρύτητα της ιαπωνικής αγοράς

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια πληροφοριών που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Ιούνιο από το Bloomberg News, σύμφωνα με τις οποίες η Starbucks εξέταζε ήδη στρατηγικές επιλογές για τις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία.

Εκείνη την περίοδο, η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με τράπεζες, διερευνώντας τις διαθέσιμες δυνατότητες.

Η νέα κινητικότητα υποδηλώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης έχει προχωρήσει στο στάδιο των επαφών με δυνητικούς επενδυτές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει ακόμη επίσημη διαδικασία πώλησης.

Η Starbucks δεν δημοσιοποιεί ξεχωριστά τα έσοδα που προέρχονται από την ιαπωνική αγορά.

Ωστόσο, κατά το οικονομικό έτος 2026, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσώπευαν από κοινού περίπου το 72% των καθαρών εσόδων της εταιρείας από αγορές εκτός ΗΠΑ και Κίνας.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αναδεικνύει τη βαρύτητα αυτών των τριών αγορών για τις διεθνείς δραστηριότητες της αμερικανικής αλυσίδας, χωρίς να αποκαλύπτει την αυτοτελή οικονομική συνεισφορά της Ιαπωνίας.

Μια ενδεχόμενη συναλλαγή θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή παρουσία της Starbucks. Ωστόσο, η πώληση παραμένει υπό εξέταση, καθώς οι συζητήσεις με τους συμβούλους και τους πιθανούς επενδυτές δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε οριστική απόφαση.