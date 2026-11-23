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Ένα σφάλμα που οδήγησε τη Citigroup να υποεκτιμήσει κατά 35 δισ. δολάρια τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της, αναγκάζοντάς την να ενισχύσει κεφαλαιακά μια θυγατρική της στη Βρετανία, ενδέχεται να περιπλέξει τη μακροχρόνια προσπάθεια της αμερικανικής τράπεζας να απαλλαγεί από εποπτικές κυρώσεις που επιβαρύνουν τη λειτουργία της, σύμφωνα με ειδικούς.

Παρότι η λανθασμένη καταγραφή σημειώθηκε σε θυγατρική του εξωτερικού, θα μπορούσε να προκαλέσει ερωτήματα στις αμερικανικές εποπτικές αρχές σχετικά με το κατά πόσο πρέπει να αρθούν σύντομα οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη Citi μέσω των λεγόμενων εντολών συμμόρφωσης (consent orders), σύμφωνα με αναλυτές και πρώην εποπτικούς αξιωματούχους.

Οι εντολές αυτές, που χρονολογούνται από το 2020, περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τη διόρθωση προβλημάτων στη διαχείριση κινδύνων, στη διακυβέρνηση δεδομένων και σε άλλους τομείς, έχοντας οδηγήσει σε δαπανηρά πρόστιμα και σημαντική επιβάρυνση της λειτουργίας της τράπεζας.

Το Reuters αποκάλυψε πρώτο την Πέμπτη το σφάλμα των 35 δισ. δολαρίων, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

«Δεν είναι ένα τεράστιο σφάλμα δεδομένου του μεγέθους της τράπεζας, αλλά οποιοδήποτε λάθος θα περιπλέξει τις προσπάθειές της να απαλλαγεί από την εντολή συμμόρφωσης», δήλωσε η Σίλα Μπέιρ, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ (FDIC).

«Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι αυτό απλώς ενισχύει την άποψη πως τα μοντέλα δεν είναι αξιόπιστα για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει κινδύνου».

Το μεγάλο στοίχημα της Τζέιν Φρέιζερ

Παρότι το σφάλμα θα μπορούσε να δυσκολέψει την επίτευξη του στόχου, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι απίθανο να εκτροχιάσει πλήρως τη διαδικασία άρσης των εποπτικών εντολών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, έχει δηλώσει ότι η απαλλαγή από τις εντολές συμμόρφωσης αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητά της, και η τράπεζα φαινόταν να πλησιάζει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Τον περασμένο μήνα, το Reuters μετέδωσε ότι, ακόμη και το φετινό καλοκαίρι, η τράπεζα σχεδίαζε να υποβάλει στις εποπτικές αρχές τα απαραίτητα έγγραφα έως το τέλος του 2026 ή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η υποβολή τους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν αναγκάσει τη Citi να προσλάβει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον εργαζομένους.

Αυστηρότερες απαιτήσεις από τις εποπτικές αρχές

Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ επιδιώκει να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο έλεγχο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και στο Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος (OCC), ώστε να αποφύγει τυχόν καθυστερήσεις στην έγκριση, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το Reuters.

«Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε σε μια χρονική περίοδο που συμπίπτει με τις εργασίες της Citi για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών παρεμβάσεων, με στόχο την άρση της εντολής συμμόρφωσης, θα μπορούσε εύλογα να παρατείνει τη διάρκεια της δοκιμασίας διαρκούς αποτελεσματικότητας, αλλά είναι απίθανο να οδηγήσει σε επανεκκίνηση ολόκληρης της διαδικασίας», δήλωσε ο Όστιν Τάγκαρτ, τραπεζικός αναλυτής της Morningstar.

Στο πλαίσιο της εντολής συμμόρφωσης, οι εποπτικές αρχές έχουν απαιτήσει από τη Citi να πιστοποιήσει ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιεί για τις υποχρεωτικές εποπτικές αναφορές της είναι ορθά και θα παραμείνουν ορθά στο μέλλον.

Αναλυτές της Wells Fargo, με επικεφαλής τον Μάικ Μέιο, ανέφεραν σε σημείωμά τους προς πελάτες ότι το λάθος δεν ήταν ουσιώδες από εποπτική άποψη, αλλά ότι η Citi επιβαρύνεται από το ιστορικό των προηγούμενων σφαλμάτων της.

«Η εικόνα δεν είναι καλή, καθώς ο πήχης είναι υψηλότερος για τη Citi μετά τα λάθη του παρελθόντος», ανέφερε ο Μέιο.

Η Citigroup ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το καλοκαίρι είχε εντοπίσει και επιλύσει ένα πρόβλημα σε εσωτερικό μοντέλο υπολογισμού κεφαλαίων, το οποίο αφορούσε ευρωπαϊκή θυγατρική της που δραστηριοποιείται στις συναλλαγές.

«Η θυγατρική παρέμεινε πλήρως συμμορφωμένη με τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια, χωρίς καμία επίπτωση στη μητρική εταιρεία συμμετοχών ή στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα», ανέφερε.

Την Παρασκευή, η Citi αρνήθηκε να σχολιάσει τις πιθανές επιπτώσεις του περιστατικού στις προοπτικές άρσης της εντολής συμμόρφωσης.

Η Fed αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει εάν το περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστέρηση στη διαδικασία, ενώ το OCC δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχόλιο.

Το σφάλμα αντιστοιχούσε σε περισσότερο από το 20% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού

Παρότι το ποσό ήταν σχετικά μικρό σε σχέση με τα συνολικά οικονομικά μεγέθη της Citi, η λανθασμένη καταγραφή αντιστοιχούσε σε περισσότερο από το 20% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της Citigroup Global Markets Ltd (CGML).

Πρόκειται για τη διεθνή χρηματιστηριακή και επενδυτική δραστηριότητα του ομίλου με έδρα τη Βρετανία, στην οποία σημειώθηκε το σφάλμα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, που βασίζονται σε εποπτικές δημοσιεύσεις, τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού της συγκεκριμένης θυγατρικής ανέρχονταν σε 155 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025.

Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (risk-weighted assets – RWA) αποτελούν βασικό στοιχείο των εποπτικών αναφορών, καθώς καθορίζουν πόσα κεφάλαια πρέπει να διακρατεί μια τράπεζα προκειμένου να μπορεί να απορροφά πιθανές ζημίες.

Το ζήτημα αφορά στον τρόπο και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τράπεζες χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα για τη μέτρηση του κινδύνου ή τυποποιημένα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από τις εποπτικές αρχές.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες χρειάζονται προηγούμενη έγκριση των εποπτικών αρχών για τη χρήση εσωτερικών μοντέλων.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Reuters, η βρετανική θυγατρική χρησιμοποίησε, για ορισμένες συναλλαγές, εσωτερικό μοντέλο υπολογισμού του κινδύνου το οποίο δεν είχε εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές.

Όταν αποκαλύφθηκε το σφάλμα και οι συναλλαγές υπολογίστηκαν με το σωστό μοντέλο, η αποτίμηση του κινδύνου που είχε αναλάβει η θυγατρική αυξήθηκε απότομα.

Ως αποτέλεσμα, διαπιστώθηκε ότι η Citi δεν διακρατούσε επαρκή κεφάλαια για την απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Γιατί το λάθος στη Βρετανία προκαλεί ανησυχία στην Ουάσιγκτον

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι, παρότι το σφάλμα σημειώθηκε στη Βρετανία, θα προκαλέσει ανησυχία και στις αμερικανικές εποπτικές αρχές.

«Σε πρώτο επίπεδο, πρόκειται για ένα πρόβλημα στη Βρετανία. Ωστόσο, η Citi είναι αμερικανική εταιρεία συμμετοχών, επομένως θα ανέμενα το ζήτημα αυτό να ληφθεί υπόψη στην εποπτεία που ασκεί η Fed στη μητρική εταιρεία στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τζέρεμι Κρες, αναπληρωτής καθηγητής Εμπορικού Δικαίου και πρώην νομικός σύμβουλος εποπτικών θεμάτων της Fed.

«Το πρώτο ζήτημα είναι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο σφάλμα. Το δεύτερο, όμως, είναι ότι, εάν κάνουν τόσο σοβαρό λάθος σε αυτόν τον τομέα, τι άλλο μπορεί να τους διαφεύγει;».

«Αυτό είναι που πραγματικά θα προκαλέσει έντονο πονοκέφαλο στις εποπτικές αρχές».