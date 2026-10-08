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Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την επέκταση των data centers στην Ιταλία, προσελκύοντας επενδύσεις ύψους περίπου 36,9 δισ. ευρώ έως το 2036.

Η εμπορική δυναμικότητα των data centers στην Ιταλία εκτιμάται ότι θα πενταπλασιαστεί έως το 2031, φτάνοντας έως και τα 2,3 GW, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ιταλικής Ένωσης Data Center. Η εκτίμηση βασίζεται σε έργα που έχουν ήδη εντοπιστεί και συγκρίνεται με περίπου 460 MW εμπορικής δυναμικότητας που βρίσκονταν σε λειτουργία στα τέλη του 2025.

Το ποσό των 36,9 δισ. ευρώ αφορά επενδύσεις για την κατασκευή και την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και αποτελεί εφάπαξ επενδυτική δαπάνη. Δεν περιλαμβάνει servers, GPUs και τον υπόλοιπο εξοπλισμό πληροφορικής.

Η αξία του απαιτούμενου εξοπλισμού εκτιμάται επιπλέον σε περίπου 67 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος των κεφαλαίων που θα χρειαστούν για την πλήρη ανάπτυξη των έργων που βρίσκονται σήμερα στον σχεδιασμό.

Η υλοποίηση, ωστόσο, δεν θεωρείται δεδομένη. Η επέκταση του κλάδου εξαρτάται από την πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, την εξεύρεση κατάλληλων εκτάσεων και την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών.

Το Μιλάνο στην καρδιά της επέκτασης

Το Μιλάνο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των data centers στην Ιταλία, καθώς συγκεντρώνει πάνω από το 80% της υφιστάμενης εμπορικής δυναμικότητας της χώρας.

Η περιοχή αναμένεται να εξελιχθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές data centers στην Ευρώπη, καθώς τεχνολογικές εταιρείες και επενδυτές σε ολόκληρη την ήπειρο επιταχύνουν την ανάπτυξη υποδομών υπολογιστικής ισχύος για την AI, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσουν το χάσμα με τις ΗΠΑ.

Το Μιλάνο διατηρεί σήμερα την πρωτοκαθεδρία, όμως η Ρώμη αναδεικνύεται σταδιακά σε δεύτερο σημαντικό κόμβο data centers της χώρας.

Παρά την αναμενόμενη ανάπτυξη, η Ιταλία εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, τη γνωστή ομάδα FLAP-D, που αποτελείται από τη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και το Δουβλίνο.

Οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια

Οι εκτιμήσεις για το επενδυτικό κρεσέντο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα σχεδιαζόμενα έργα θα ολοκληρωθούν. Τα data centers στην Ιταλία αντιμετωπίζουν χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, περιβαλλοντικούς ελέγχους και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες που ανησυχούν για τις επιπτώσεις των εγκαταστάσεων.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει θέσει τα data centers μεταξύ των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της για την τεχνολογία και τις επενδύσεις. Το κυβερνητικό επιτελείο έχει προχωρήσει σε κινήσεις για την επιτάχυνση των εγκρίσεων, ενώ έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας δύο μεγάλα επενδυτικά προγράμματα σε Λομβαρδία και Σαρδηνία, συνολικής αξίας 6,8 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Βιομηχανίας Αντόλφο Ούρσο ανέφερε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εγκρίθηκαν στην Ιταλία επτά διεθνείς επενδύσεις σε data centers, συνολικής αξίας 25 δισ. ευρώ, οι οποίες χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια.

Μεταξύ των εταιρειών που κατασκευάζουν ή σχεδιάζουν data centers στην Ιταλία βρίσκονται η EdgeConneX, που ανήκει στην EQT, η Digital Realty και η Data4.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Grezya Data Center Consulting Group για την Ιταλική Ένωση Data Center, η οποία εκπροσωπεί διαχειριστές, developers και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των data centers στην Ιταλία.

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