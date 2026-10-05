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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κινείται για να προστατεύσει ακόμη και τη φωνή της από την τεχνητή νοημοσύνη, καταθέτοντας αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), με στόχο να αποτρέψει την παράνομη αναπαραγωγή και χρήση της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «La Repubblica», η Μελόνι συνόδευσε την αίτησή της με μια ηχογράφηση διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, στην οποία ακούγεται να λέει: «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός επιχειρεί να κατοχυρώσει τη φωνή της, δημιουργώντας ουσιαστικά μια νομική «ασπίδα» απέναντι σε ψεύτικες αναπαραγωγές, μιμήσεις και περιεχόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξάπλωση των τεχνολογιών voice cloning και deepfake έχει εντείνει τις ανησυχίες γύρω από τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερα πειστικών ηχητικών αποσπασμάτων, στα οποία δημόσια πρόσωπα εμφανίζονται να λένε πράγματα που ουδέποτε έχουν δηλώσει.

Η Μελόνι, πάντως, δεν είναι η πρώτη γνωστή προσωπικότητα στην Ιταλία που επιλέγει αυτή την οδό. Σε αντίστοιχες κινήσεις έχουν προχωρήσει πρόσφατα η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρι και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ, επιδιώκοντας επίσης να προστατεύσουν τη χαρακτηριστική φωνή τους από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

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