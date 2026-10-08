Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ερευνητές από την Κίνα ανέπτυξαν ηλιακές συσκευές που μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθος ακόμα και 10 μέτρων.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Joule του Cell Press αναφέρει πως τα ηλιακά κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν 324 mWh ενέργειας – αρκετή για να φορτίσουν μπαταρίες ιόντων λιθίου – όταν βυθίζονται για δύο ώρες και θα μπορούσαν να λειτουργούν συνεχώς σε βάθος 10 μέτρων για περίπου 5,5 χρόνια. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα υποβρύχια ηλιακά κύτταρα μπορεί να είναι σε θέση να τροφοδοτούν βυθισμένους αισθητήρες, κάμερες και συστήματα επικοινωνίας μακριά από την ξηρά.

Η ομάδα χρησιμοποίησε περοβσκίτη, ένα υλικό που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αξιοποιεί το φως που φτάνει κάτω από το νερό και να παράγει ενέργεια. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, το φως του ήλιου περνά μέσα από την επιφάνεια της θάλασσας αλλά εξασθενεί σταδιακά. Σε βάθος 10 μέτρων έχει σχεδόν απορροφηθεί, ωστόσο τα κύτταρα που σχεδίασαν ενσωματώθηκαν με υποβρύχια ρομπότ και βυθίστηκαν στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, παρουσιάζοντας εξαιρετική λειτουργική σταθερότητα.

«Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο ήταν η τόση ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι μονάδες μεγάλης επιφάνειας μας σε πραγματικές συνθήκες σε βάθος νερού 10 μέτρων για μόνο δύο ώρες», σχολίασε η Wen-Hua Zhang του Πανεπιστημίου Yunnan της Κίνας. «Ο συνδυασμός των εργαστηριακών ερευνών και των πειραμάτων πεδίου παρέχει ισχυρές ενδείξεις για τη λειτουργία υποβρύχιων φωτοβολταϊκών», συμπλήρωσε.

Στις εργαστηριακές δοκιμές, τα κύτταρα έφτασαν σε απόδοση 34,71% όταν εκτέθηκαν σε φως που προσομοίωνε τις συνθήκες στα 10 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ η σταθερότητά τους δεν παρουσίασε μεγάλη διαφοροποίηση έπειτα από 1.160 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Σε πραγματικές συνθήκες στη θάλασσα, στα 10 μέτρα βάθος, οι μονάδες παρήγαγαν 324 mWh ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε δύο ώρες, ενέργεια αρκετή για να φορτίσει μπαταρίες ιόντων λιθίου και να τροφοδοτήσει LED.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ηλιακά κύτταρα θα μπορούσαν να λειτουργούν για περίπου 5,5 χρόνια και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε βάθος 10 μέτρων. Επιπλέον, αναφέρουν ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ενέργειας σε μικρές συσκευές. Επόμενος στόχος είναι να δοκιμάσουν τα κύτταρα σε μεγαλύτερα βάθη και να προσδιορίσουν το όριο λειτουργίας τους.

Διαβάστε ακόμη

Σκλαβενίτης: «Φρεσκούλης», 250.000 μερίδες τη μέρα και Food Hall – Το μεγάλο σχέδιο στα τρόφιμα

Κινεζικά αυτοκίνητα: Από τον Δρόμο του Μεταξιού στη λεωφόρο Κηφισίας

Τα ελληνικά ξενοδοχεία που ψήφισαν Βρετανοί και Αμερικανοί για το 2026

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ