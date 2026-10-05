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Η Nvidia Corp. παραμένει μακριά από τα επίπεδα που θα δικαιολογούσαν την εικόνα μιας χρηματιστηριακής «φούσκας», καθώς ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας και η προβλεπόμενη αύξηση των κερδών κατά 70% το επόμενο έτος δείχνουν ότι οι μετοχές τεχνολογίας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να έχουν περιθώρια ανόδου, σύμφωνα με τον επικεφαλής επενδύσεων της DBS Group, Χου Γουέι Φουκ.

Η Nvidia διαπραγματεύεται με 17 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ο Χου συνέκρινε την αποτίμηση αυτή με τις 100 φορές τα κέρδη στις οποίες διαπραγματευόταν η Cisco Systems Inc. πριν από την κατάρρευση των dot-com.

«Αν περιγράψω την πρωταγωνίστρια της τεχνητής νοημοσύνης να διαπραγματεύεται στις μεσαίες δεκάδες ως προς τα κέρδη, πώς μπορεί αυτό να είναι φούσκα;» δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν “ούριοι άνεμοι” για τις επενδύσεις στους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η στρατηγική «barbell»

Παρά την αισιοδοξία του για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Χου προτείνει μια «barbell στρατηγική, δηλαδή «στρατηγική δύο άκρων», με τεχνολογικές μετοχές από τη μία πλευρά και ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης από την άλλη.

Στη μία πλευρά της στρατηγικής βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες προσφέρουν αναπτυξιακές προοπτικές. Στην άλλη πλευρά τοποθετούνται ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα εισοδήματος.

Στο ενδιάμεσο, ο Χου προτείνει την αξιοποίηση hedge funds και χρυσού ως εργαλείων διαφοροποίησης και περιορισμού του επενδυτικού κινδύνου.

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