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Ακίνητα κάθε είδους περιλαμβάνονται και αυτή την εβδομάδα στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ειδικότερα, περί τις 1.500 περιπτώσεις έχουν οριστεί να διενεργηθούν από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μεταξύ αυτών και τα βιομηχανικά ακίνητα δύο γνωστών και ισχυρών κάποτε ονομάτων της αγοράς, της Spider-Πέτσιος και της Fieratex, καθώς και δύο γραφεία-φιλέτα στον Πύργο των Αθηνών, που ανήκουν στην πολυσυζητημένη κατά το παρελθόν εταιρεία Gennet.

Βεβαίως μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του, κάθε πλειστηριασμός ενδέχεται να οδηγηθεί σε αναστολή ή και ματαίωση.

Η Spider-Πέτσιος

Μετά τους άγονα σφυριά που χτύπησαν στις 8 και 22 Ιουλίου, η Μεταλλοβιομηχανία Πέτσιος και Υιοί (Spider) έχει μπει ξανά στο πρόγραμμα για την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης που εξελίχθηκε σε ισχυρό βιομηχανικό όμιλο και από τους leaders του κλάδου της.

Η Spider είχε αφετηρία το μικρό μηχανουργείο για την κατασκευή καλουπιών, το οποίο άνοιξε ο Νικόλαος Πέτσιος το 1946 στα Γιάννενα. Η ανοδική πορεία ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν η ατομική επιχείρηση επεκτάθηκε στην παραγωγή μεταλλικών επίπλων, σομπών πετρελαίου και άλλων προϊόντων. Το αρχικό μεγάλο ορόσημο για την εξέλιξή της ήταν το 1968, με την παραγωγή των λυόμενων ραφιών με τα οποία εξοπλίστηκαν τα πρώτα σούπερ μάρκετ που έκαναν τότε την εμφάνισή τους στη χώρα μας.

Το 1972, η οικογενειακή επιχείρηση είχε εξελιχθεί σε ανώνυμη εταιρεία και λίγο μετά απέκτησε πανελλαδική εμβέλεια, με πυλώνα τον τομέα τον ραφιών. Έτσι, το 1974 άνοιξε αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη και εκθεσιακό χώρο στην Αθήνα, ενώ την ίδια χρονιά έγινε η πρώτη εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή μεταλλικών μερών των φορτηγών Stayer και στη συνέχεια χαλύβδινων καλύκων, ερπυστριών αρμάτων και μερών οχημάτων τζιπ.

Το 1980 έθεσε σε λειτουργία μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής χαλύβδινων καλύκων για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 1983 εισήλθε στον κλάδο παραγωγής προϊόντων για το περιβάλλον, ως πρωτοπόρα στην κατασκευή σύγχρονων κάδων μηχανικής αποκομιδής.

Τη δεκαετία του ’90 ο όμιλος βγήκε και εκτός συνόρων, με θυγατρικές στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και το 1999 έγινε η εισαγωγή της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντλώντας κεφάλαια 5,2 δισ. δραχμών (15,3 εκατ. ευρώ). Το 2007 ιδρύθηκε η Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, με την οποία η οικογένεια Πέτσιου φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει στον συγκεκριμένο χώρο. Αφού λοιπόν διέγραψε μια πολυετή πορεία ανόδου και επιτυχιών, από το 2010 και μετά εισήλθε σε τροχιά σταδιακής κατάρρευσης.

Από το 2022 ξεκίνησε και η περιπέτεια των πλειστηριασμών για διάφορα ακίνητα του ομίλου, με βασικότερο το μεγάλο συγκρότημα στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, μεταξύ των οικισμών Ζωοδόχου, Γαρδικίου και Ροδοτοπίου, το οποίο απέχει περίπου 10 χλμ. από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και 1 χλμ. από την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας.

Πρόκειται για βιομηχανικό συγκρότημα, που αναπτύσσεται σε οικόπεδο 102.556 τ.μ. και περιλαμβάνει 14 κτίρια, συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.μ., με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει οριστεί στα 5.262.119 ευρώ.

Η Fieratex

Σε ένα ακόμη σφυρί οδηγείται στις 7 Οκτωβρίου το βιομηχανικό συγκρότημα της κλωστοϋφαντουργίας Fieratex, -συμφερόντων της οικογένειας Ανεζουλάκη-, στο Κιλκίς και μάλιστα με περαιτέρω μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα την Alpha Bank, σε βάρος της εταιρείας, έγινε στις 21 Ιανουαρίου 2026, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 5.540.000 ευρώ, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ακολούθησε ο δεύτερος στις 18 Μαρτίου, με την ίδια τιμή εκκίνησης, αλλά και αυτός κατέληξε άγονος.

Στις 17 Ιουνίου έγινε ο τρίτος με την τιμή πρώτης προσφοράς μειωμένη κατά 20% (στο 80% της αρχικής) και συγκεκριμένα στα 4.432.000 ευρώ. Ωστόσο και αυτός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Έτσι, για τις 7 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί επαναληπτικός με την τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 35% (στο 65% της αρχικής), στο ποσό των 3.601.000 ευρώ.

Πρόκειται για έκταση 69,3 στρεμμάτων στην περιοχή του αγροκτήματος Νέας Σάντας Κιλκίς, επί της οποίας έχει ανεγερθεί βιομηχανικό συγκρότημα πλεκτηρίου – βαφείου υφασμάτων που αποτελείται από τον κύριο χώρο παραγωγής με τριώροφο τμήμα γραφείων, αποθηκευτικούς χώρους και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Αναλυτικά το συγκρότημα περιλαμβάνει:

-Κτήριο Κ1: Επιφάνειας 8.662,39 τ.μ. Εντός του όγκου του κτηρίου υφίσταται πατάρι επιφανείας 188,80 τ.μ. με χώρους γραφείων.

-Κτήριο Κ2: Επιφάνειας 3.062,83 τ.μ.

–Κτήριο Κ3: Επιφάνειας 6.312,24 τ.μ.

–Κτήριο Κ4: Επιφάνειας 771,42 τ.μ.

Τα τέσσερα παραπάνω κτήρια είναι λειτουργικά συνενωμένα (επικοινωνούν μεταξύ τους) και περιλαμβάνουν χώρους παραγωγής και αποθήκευσης.

–Κτήριο Κ5: Επιφάνειας 202,36 τ.μ., το οποίο αποτελεί αποθήκη.

–Κτήριο Κ6: Επιφάνειας 11,05 τ.μ, βοηθητικό, χαμηλού ύψους, πρόχειρης μεταλλικής κατασκευής με λαμαρίνα.

–Κτήριο Κ7: Κτήριο γραφείων, το οποίο αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 231,42 τ.μ.,1ο όροφο επιφάνειας 231,42 τ.μ. και 2ο όροφο επίσης 231,42 τ.μ.

–Κτήριο Κ8: Κτήριο γραφείων, το οποίο αποτελείται από υπόγειο 263,90 τ.μ. ισόγειο 263,90 τ.μ., 1ο όροφο 263,90 τ.μ. και 2ο όροφο 240,73 τ.μ.

–Κτήριο Κ9: Επιφάνειας 28,78 τ.μ., βοηθητικό

–Κτήριο Κ10: Επιφάνειας 41,37 τ.μ., προέκταση του χώρου παραγωγής

–Κτήριο Κ11: Επιφάνειας 18,49 τ.μ., βοηθητικό, πρόχειρης μεταλλικής κατασκευής με λαμαρίνα

–Κτήριο Κ12: Επιφάνειας 18,10 τ.μ., επέκταση φυλακίου εισόδου, πρόχειρης κατασκευής

–Κτήριο Κ13: Επιφάνειας 7,90 τ.μ., φυλάκιο εισόδου

–Τρία κτήρια επιφάνειας, 60,12 τ.μ., 28,57 τ.μ. και 9,98 τ.μ., τα οποία αφορούν την εγκατάσταση του νεότερου και σε λειτουργία βιολογικού καθαρισμού.

–Τέσσερα κτήρια που αφορούν την εγκατάσταση του παλαιού βιολογικού καθαρισμού.

–Υπάρχουν ακόμη άλλα 11 κτήρια μεταλλικής κατασκευής που αποτελούν αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους, καθώς και για τη στέγαση υποσταθμού. Επιπρόσθετα, έχουν κατασκευαστεί διάφορα στέγαστρα.

Η συνολική επιφάνεια των παραπάνω κυρίων χώρων ανέρχεται σε 32.464,31 τ.μ.

Η Fieratex ιδρύθηκε το 1988 από την οικογένεια Ανεζουλάκη και στην πορεία εξελίχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, με τον όμιλο να αριθμεί αρκετές εταιρείες απασχολώντας, στις εποχές της δόξας του, πάνω από 2000 εργαζομένους.

Διακρινόταν για την υψηλή ποιότητα των υφασμάτων της καθώς και των έτοιμων ενδυμάτων της με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να κατευθύνεται σε εξαγωγές. Έτσι κατάφερε να ξεπεράσει τους κλυδωνισμούς της δεκαετίας του ’90, -όπως με την εμπλοκή της μετοχής της στην υπόθεση του Χρηματιστηρίου-, αλλά σε μεγάλο βαθμό και την μακρά περιπέτεια της οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο και αυτή υπέκυψε στα προβλήματα, καταθέτοντας τον Σεπτέμβριο του 2024, αίτηση πτώχευσης. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, με την απόφασή του στις 11 Μαρτίου 2025 κήρυξε την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ορίζοντας ως ημερομηνία παύσεως των πληρωμών την 10η Ιουλίου 2024.

Τα «φιλέτα» της Gennet

Η εταιρεία Gennet απασχόλησε την επικαιρότητα την περίοδο 2014-15, όταν η τότε Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, αποφάσισε να επανεξεταστεί πρόστιμο 78 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε σε βάρος της, παρά το γεγονός ότι αυτό είχε επικυρωθεί και από επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Μετά την αποπομπή της από τη συγκεκριμένη θέση και άλλες «αναταράξεις», τον Ιούνιο του 2017 απηλλάγη πλήρως από τις κατηγορίες με τελεσίδικο δικαστικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας.

Με το ίδιο βούλευμα απηλλάγη από την κατηγορία που αντιμετώπιζε ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Κωνσταντίνος Τσουκαλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι συγκεκριμένη εταιρεία συστάθηκε το 1994 και προήλθε από τη Νamako Α.Ε., ενώ η επωνυμία της άλλαξε σε Gennet όταν ο πρόεδρός της κ. Αβραάμ Τσουκαλίδης αποχώρησε από την Intracom.

Ο ίδιος είναι σήμερα Σύμβουλος-Διαχειριστής της εταιρείας, η οποία με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της, εμφανίζει μηδενικό κύκλο εργασιών και συσσωρευμένες ζημίες.

Τον Οκτώβριο του 2022 είχε προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό ακίνητο στην Κηφισιά, αλλά η διαδικασία ανεστάλη.

Για τις 8 Οκτωβρίου 2026, όμως, έχουν προγραμματιστεί δύο νέοι πλειστηριασμοί που αφορούν γραφείο αποτελούμενο από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, συνολικής επιφάνειας 374 τ.μ., στον Πύργο των Αθηνών.

Η διαδικασία στρέφεται σε βάρος της «Gennet Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών-Εμπορική και Τεχνική», με εκτελεστό τίτλο διαταγή πληρωμής του Φεβρουαρίου 2026, ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 200.000 ευρώ, πλέον εντολής και εξόδων εκτέλεσης, ποσό το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσης απαίτησης της επισπεύδουσας, που είναι η Cepal.

Ειδικότερα, πρόκειται για την υπό στοιχεία XXII-AA οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο) του 22ου ορόφου του «Α» τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος «Πύργος Αθηνών», που έχει συνολική επιφάνεια 213 τ.μ.

Επίσης, για την υπό στοιχεία ΧΧΙΙ-ΑΔα οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο) του 22ου ορόφου του «Α» τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος «Πύργος Αθηνών», με συνολική επιφάνεια 161 τ.μ.

Τα παραπάνω γραφεία διαχωρίζονται με κινητό διαχωριστικό τοίχο, αποτελούν δε αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες όμως δυνητικά θα μπορούσαν να συνενωθούν και να λειτουργήσουν ως μία.

Όπως σημειώνεται, «η ΧΧΙΙ-ΑΑ ιδιοκτησία εκμεταλλευόμενη και τον ψηλό όροφο, προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς τα βόρεια και ανατολικά της πόλης των Αθηνών, έως την Πεντέλη και τον Υμηττό. Ομοίως, η ΧΧΙΙ-ΑΔα ιδιοκτησία εκμεταλλευόμενη και τον ψηλό όροφο, προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς δυτικά, βόρεια και ανατολικά της πόλης των Αθηνών, έως την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό».

Αναφέρεται ακόμη ότι οι ιδιοκτησίες διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, καθώς και ενσωματωμένους χώρους υγιεινής, είναι πρόσφατα ανακαινισμένες και λειτουργούν υπό το καθεστώς μίσθωσης, η ΧΧΙΙ-ΑΑ ιδιοκτησία ως ιατρείο πλαστικού χειρουργού και η ΧΧΙΙ-ΑΔα ιδιοκτησία ως ιατρείο γυναικολόγου.

Οι τιμές και ο Πύργος

Όσον αφορά τις τιμές πρώτης προσφοράς για τους πλειστηριασμούς της 8ης Οκτωβρίου, είναι στις 686.000 ευρώ για την ΧΧΙΙ-ΑΑ ιδιοκτησία και στις 514.000 ευρώ για την ΧΧΙΙ-ΑΔα ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, η εξωτερική κατάσταση του κτηρίου κρίνεται καλή, παρά το παλαιό έτος κατασκευής του. Επίσης η reception στην κεντρική είσοδο του Κτιρίου «Α» είναι σε πολύ καλή κατάσταση συντήρησης, όπως και οι εξωτερικοί υπαίθριοι χώροι.

Το κτιριακό συγκρότημα «Πύργος Αθηνών» είναι κτισμένο στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Σινώπης και Αγγέλου Πυρρή.

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