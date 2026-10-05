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Για μια νέα γενιά εργαζομένων, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο, αλλά έναν τρόπο να διαφοροποιηθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές εξέλιξης.

Οι εργαζόμενοι σε junior θέσεις χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο τα εργαλεία AI για να ολοκληρώνουν ταχύτερα εργασίες, να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργούν ένα προσωπικό επαγγελματικό αποτύπωμα που λειτουργεί ως απόδειξη των δεξιοτήτων τους.

Η νέα πραγματικότητα δεν επιβραβεύει μόνο τα πτυχία ή τις παραδοσιακές πιστοποιήσεις, αλλά κυρίως τη δυνατότητα κάποιου να αποδεικνύει στην πράξη τι μπορεί να δημιουργήσει με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Από τη Microsoft στη δημιουργία startup με «όχημα» την AI

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Mariana Antaya, μιας 25χρονης πρώην product manager στη Microsoft, η οποία θεωρεί ότι η καλή γνώση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς αύξησης του εισοδήματος.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η ικανότητα αξιοποίησης των εργαλείων AI πολλαπλασιάζει την αξία που μπορεί να προσφέρει ένας εργαζόμενος, καθώς του επιτρέπει να ολοκληρώνει μεγαλύτερο όγκο εργασίας σε μικρότερο χρόνο.

Η Antaya, με σπουδές στα μαθηματικά και την επιστήμη υπολογιστών, άρχισε να πειραματίζεται με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Αρχικά χρησιμοποίησε την τεχνολογία για πειραματικές εφαρμογές, όπως προβλέψεις σε αθλητικές διοργανώσεις, όμως σύντομα διαπίστωσε τη μεγαλύτερη αξία της στον προγραμματισμό.

Μετά την αποφοίτησή της το 2023, υπέβαλε πολλές αιτήσεις σε εταιρείες τεχνολογίας πριν εξασφαλίσει πρακτική άσκηση στη Microsoft. Εκεί συμμετείχε στην ανάπτυξη λειτουργιών φωνής και στη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Σήμερα αναπτύσσει προϊόντα βασισμένα στην AI μέσω της fintech startup quantifAI, ενώ παράλληλα δημοσιεύει τη διαδικασία δημιουργίας τους στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας ένα δημόσιο χαρτοφυλάκιο έργων.

Όπως εξηγεί, η ύπαρξη χειροπιαστών αποδείξεων για τις ικανότητες ενός εργαζομένου έχει πλέον μεγαλύτερη αξία από μια απλή αναφορά σε σπουδές ή πιστοποιήσεις.

Η ίδια χρησιμοποιεί καθημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον προγραμματισμό εργασιών, τη σύνταξη επαγγελματικών απαντήσεων, την επεξεργασία δεδομένων και την ανάλυση πληροφοριών από διαδικτυακές εκδηλώσεις.

Η καλή γνώση της AI, όπως υποστηρίζει, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που κάνει έναν εργαζόμενο περισσότερο πολύτιμο και δύσκολα αντικαταστάσιμο.

Η Gen Z βλέπει την AI ως ευκαιρία εξέλιξης

Η στάση των νεότερων εργαζομένων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη διαφέρει σημαντικά από προηγούμενες γενιές.

Η Gen Z εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη για τον ρόλο της AI στην επαγγελματική της πορεία, θεωρώντας ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις αποδοχές της.

Μελέτες σε νέους εργαζομένους δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της γενιάς αυτής αναμένει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και θα συμβάλει στη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας.

Η λογική αυτή μετατοπίζει το βάρος από την απλή κατοχή γνώσεων στην ικανότητα εφαρμογής τους. Ένα ολοκληρωμένο έργο που λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία από μια θεωρητική εκπαίδευση χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

Τα projects αποκτούν μεγαλύτερη αξία από τις πιστοποιήσεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εκπαίδευση στην AI δεν απαιτεί απαραίτητα υψηλές δαπάνες. Πολλά εργαλεία και εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα δωρεάν, επιτρέποντας στους εργαζομένους να αποκτήσουν βασικές και προχωρημένες δεξιότητες χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος.

Ωστόσο, η επιλογή της κατάλληλης εκπαίδευσης παραμένει σημαντική. Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξετάζουν αν ένα πρόγραμμα παρέχει σύγχρονη γνώση, αν προέρχεται από αξιόπιστο φορέα και κυρίως αν οδηγεί στη δημιουργία ενός πραγματικού έργου.

Η αγορά εργασίας δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στο «τι μπορείς να κάνεις» και όχι μόνο στο «τι έχεις σπουδάσει».

Για όσους σκέφτονται να επενδύσουν σε εξειδικευμένα μαθήματα, μια πρώτη κίνηση είναι να εξετάσουν αν ο εργοδότης τους διαθέτει προγράμματα κατάρτισης ή οικονομική υποστήριξη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Τρία βήματα για να αξιοποιηθεί η νέα ευκαιρία

Η ενσωμάτωση της AI στην επαγγελματική ζωή δημιουργεί νέες απαιτήσεις, αλλά και νέες δυνατότητες.

Πρώτον, η επένδυση χρόνου στην εκμάθηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερη από την άμεση δαπάνη χρημάτων για ακριβά σεμινάρια.

Δεύτερον, τα πρακτικά projects και οι πραγματικές εφαρμογές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις τυπικές πιστοποιήσεις, καθώς αποδεικνύουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Τρίτον, η αύξηση του εισοδήματος μέσω της AI μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, μέσα από αποταμίευση, επενδύσεις ή μείωση οικονομικών υποχρεώσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι. Αλλάζει και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι δεξιότητές τους, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον όπου η προσαρμοστικότητα, η δημιουργικότητα και η πρακτική εφαρμογή της γνώσης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

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