Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της Undercover Snacks προχωρά η Mondelez International, ενισχύοντας το τμήμα του χαρτοφυλακίου της που περιλαμβάνει pio σνακ με πιο υγιεινό διατροφικό προφίλ.

Η μητρική εταιρεία γνωστών εμπορικών σημάτων, όπως τα Oreo, Ritz και Chips Ahoy, ανακοίνωσε την Πέμπτη τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.

Η Undercover Snacks, τα προϊόντα της οποίας δεν περιέχουν γλουτένη, απευθύνεται σε καταναλωτές που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υγιεινή διατροφή και αναζητούν εναλλακτικές επιλογές σνακ.

«Πιστεύουμε ότι, με την πάροδο του χρόνου, το χαρτοφυλάκιό μας πρέπει να εξελιχθεί προς την κατεύθυνση των πιο υγιεινών σνακ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Mondelez, Ντιρκ Βαν ντε Πουτ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

«Και αυτή είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Η μετοχή της Mondelez σημείωσε άνοδο έως 7,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής. Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, η μετοχή είχε καταγράψει κέρδη 16% από την αρχή του έτους.

Τα σνακ σοκολάτας και κινόα που κερδίζουν τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για premium προϊόντα με πιο υγιεινό προφίλ, όπως τα τραγανά σνακ σοκολάτας και κινόα της Undercover, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά επεξεργασμένα σνακ.

Η Undercover ιδρύθηκε το 2017 και χρησιμοποιεί τραγανή κινόα για να δημιουργήσει μια ασυνήθιστη υφή στα προϊόντα της.

Οι ατομικές συσκευασίες των σνακ σοκολάτας της προσφέρονται συχνά στους επιβάτες της United Airlines.

Η διανομή τους από την αεροπορική εταιρεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίσουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της Undercover, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Νταϊάνα Λέβι, σε πρόσφατη συνέντευξή της.

«Επειδή το προϊόν μας ήταν κάπως δύσκολο να το καταλάβει κανείς χωρίς να το δοκιμάσει, αυτή η δυνατότητα είχε τεράστιο αντίκτυπο», δήλωσε.

Η Λέβι θα παραμείνει στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, σύμφωνα με τον Βαν ντε Πουτ.

Η Mondelez θα εντάξει την Undercover ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα στον τομέα North American Ventures, στον οποίο περιλαμβάνονται επίσης εμπορικά σήματα όπως τα Tate’s και Hu.

Έσοδα 9,97 δισ. δολαρίων και ανησυχία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Η Mondelez ανακοίνωσε επίσης έσοδα 9,97 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία υπολείπονται οριακά των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Ο Βαν ντε Πουτ σημείωσε ότι ο όμιλος εξακολουθεί να διαπιστώνει χαρακτηριστικά μιας οικονομίας σε σχήμα Κ (K-shaped economy), όπου η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος.

«Στη Βόρεια Αμερική, θα έλεγα ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει ασθενής», ανέφερε.

«Δεν πιστεύω ότι πρόκειται να βελτιωθεί σύντομα», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Mondelez.