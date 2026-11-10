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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα κράτη-μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν στήριξη για έναν νέο γύρο κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας.

Η συζήτηση αποκτά νέα δυναμική, καθώς οι προσπάθειες για ευρύτερη αξιοποίηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας εξακολουθούν να προσκρούουν στις αντιρρήσεις του Βελγίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο επικρατέστερος δρόμος είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού δανεισμού αντίστοιχου με εκείνον που συμφωνήθηκε πέρυσι, με άντληση κεφαλαίων από τις αγορές. Η λύση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη του δημοσιονομικού κενού της Ουκρανίας, το οποίο ενδέχεται να φτάσει τα 70 δισ. ευρώ (78,5 δισ. δολάρια).

Η Γερμανία, από την πλευρά της, εξακολουθεί να διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στον κοινό δανεισμό, ωστόσο θα μπορούσε να στηρίξει τη συγκεκριμένη λύση, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων.

«Δεν βλέπω μέχρι στιγμής κάτι που να υποδηλώνει ότι κάποιος άλλος μηχανισμός θα ήταν περισσότερο εφαρμόσιμος αυτή τη φορά», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών, Σάιμον Χάρις, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ. «Εκτιμώ ότι εκεί είναι πιθανότερο να καταλήξουμε», πρόσθεσε.

Το προηγούμενο δάνειο των 90 δισ. ευρώ και το «αγκάθι» του Βελγίου

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027, το οποίο θα χρηματοδοτούνταν μέσω δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές, με εγγύηση τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στην εγγύηση του δανείου.

Η συμφωνία είχε προηγηθεί της απόρριψης, από το Βέλγιο, μιας εναλλακτικής πρότασης για την αξιοποίηση μέρους των περίπου 210 δισ. ευρώ σε δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία φυλάσσονται στον οργανισμό εκκαθάρισης Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η βελγική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να επωμιστεί μόνη της τις ενδεχόμενες νομικές συνέπειες από μια τέτοια κίνηση, συμπεριλαμβανομένων αγωγών ή αξιώσεων αποζημίωσης από τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτό, απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις και επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και η Γερμανία αντιτίθεται στην αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Παρά τα εμπόδια, ομάδα κρατών-μελών επαναφέρει την πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια, προκειμένου να καλυφθεί το μεγαλύτερο από το αναμενόμενο χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα επιλογές για την κάλυψη περίπου των δύο τρίτων αυτού του κενού, δηλαδή περίπου 45 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό προβλέπεται να καλυφθεί από διεθνείς εταίρους.

Η προειδοποίηση Μερτς για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η Γερμανία έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να μπλοκάρει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εάν δεν υπάρξει συλλογική δέσμευση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Δουβλίνο, με βασικά θέματα στην ατζέντα τόσο τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου όσο και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Πέρυσι, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε την οδό της ενισχυμένης συνεργασίας εντός της ΕΕ, με 24 από τα 27 κράτη-μέλη να συμφωνούν να προχωρήσουν», δήλωσε την Τρίτη στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Κατά την άποψή μου, όμως, η συνέχιση αυτής της πορείας δεν αποτελεί καλή επιλογή. Πρέπει να ενσωματώσουμε πλήρως την πολιτική για την Ουκρανία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», υπογράμμισε.

Ο προηγούμενος μηχανισμός δανεισμού επέτρεψε στην ΕΕ να προχωρήσει χωρίς να επιβάλει οικονομικές υποχρεώσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Οι τρεις αυτές χώρες, καθώς και άλλα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και η Βουλγαρία, θα μπορούσαν να επιλέξουν να μη συμμετάσχουν ούτε στον νέο γύρο χρηματοδότησης.

Ντομπρόβσκις: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τα 45 δισ. ευρώ

Το ενδεχόμενο ενός νέου δανείου που θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού ευρωπαϊκού χρέους βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες.

«Πρόκειται σαφώς για μία από τις βασικές επιλογές που εξετάζουμε και επεξεργαζόμαστε αυτή την περίοδο», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, πριν από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύση και να εξασφαλίσουμε αυτή την πρόσθετη χρηματοδότηση των 45 δισ. ευρώ, πέραν όσων έχουν ήδη προβλεφθεί», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο του προηγούμενου δανείου στήριξης της Ουκρανίας, ύψους 90 δισ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας ως εγγύηση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια του κοινού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ως εξασφάλιση χρησιμοποιείται η χρηματοοικονομική ισχύς της ίδιας της Ένωσης και όχι τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, ακόμη και εάν τα ρωσικά κεφάλαια δεν αξιοποιηθούν άμεσα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή πλευρά επιμένει ότι θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στο Κίεβο.

«Είναι σαφές ότι αυτό το ζήτημα θα συνεχίσει να μας απασχολεί», κατέληξε ο Ντομπρόβσκις.