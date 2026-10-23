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Σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, μετά από παύση στην επόμενη συνεδρίαση, αναμένεται να προχωρήσει η ΕΚΤ, σύμφωνα με τη μεγάλη πλειονότητα των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Οι αγορές, ωστόσο, προεξοφλούν περισσότερες αυξήσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,75%, στην τελευταία συνεδρίαση του 2026, τον Δεκέμβριο. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το επιτόκιο θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως τον Μάιο του 2028, οπότε προβλέπουν την επόμενη μεταβολή του. Αντίθετα, οι επενδυτές στις αγορές χρήματος αναμένουν τρεις ακόμη αυξήσεις μέσα στον επόμενο χρόνο.

Οι εκτιμήσεις αναδεικνύουν τη διάσταση απόψεων σχετικά με το πόσο επιθετικά θα χρειαστεί να κινηθεί η ΕΚΤ, προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%, από τα σημερινά επίπεδα που βρίσκονται σχεδόν στο διπλάσιο.

Πετρέλαιο και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη συνεχή άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως οι ενεργειακές ανατιμήσεις μεταφέρονται με ευρύτερο τρόπο στους μισθούς και στις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

«Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός μεταδίδεται ευρύτερα στον καθορισμό των μισθών και των τιμών», δήλωσε ο Μπας φαν Χέφεν, οικονομολόγος της Rabobank, εκτιμώντας ότι η ΕΚΤ δεν χρειάζεται να επιταχύνει τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων και μπορεί να περιμένει έως τον Δεκέμβριο.

Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ως απάντηση στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,8% τον προηγούμενο μήνα, η οικονομική δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ανθεκτικότερη από ό,τι ανέμεναν οι περισσότεροι αναλυτές.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ επιδιώκουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο το ενεργειακό σοκ να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά στην οικονομία. Αν και είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων ήδη από τον Οκτώβριο, επικρατέστερο παραμένει το σενάριο αναμονής έως τον Δεκέμβριο, όταν θα δημοσιοποιηθούν και οι νέες οικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας.

Οι προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, η ΕΚΤ εκτιμούσε ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 0,9% το 2026 και κατά 1,4% το 2027. Για τον πληθωρισμό, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις ήταν 3% και 2,5%.

Σε ένα δυσμενέστερο σενάριο, ο πληθωρισμός προβλεπόταν να φτάσει στο 3,1% το 2026 και στο 3,2% το 2027.

Με τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι, περισσότεροι από δύο στους τρεις οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι οι προοπτικές της οικονομίας της ευρωζώνης είναι πλέον χειρότερες σε σχέση με το βασικό σενάριο του Σεπτεμβρίου.

Ο Ντένις Σεν, καθηγητής στη Διεθνή Σχολή Διοίκησης του Βερολίνου, προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο παραμένει αυξημένος ο γενικός πληθωρισμός τόσο δυσκολότερο γίνεται να αποκλειστούν δευτερογενείς επιπτώσεις στους μισθούς, στις τιμές και στις πληθωριστικές προσδοκίες.

Όπως σημείωσε, ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να παραμείνει υψηλότερος από τον στόχο της ΕΚΤ αποτελεί πλέον σημαντικότερη μεσοπρόθεσμη απειλή από το ενδεχόμενο να υποχωρήσει κάτω από αυτόν.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για την ανάπτυξη της ευρωζώνης

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ παρακολουθούν και την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, η οποία αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και περιορίζει τις οικονομικές συνθήκες.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και άλλα στελέχη της Τράπεζας έχουν επισημάνει ότι η άνοδος των αποδόσεων μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και να περιορίσει τη μετάδοση των ενεργειακών ανατιμήσεων στον πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία των γαλλικών ομολόγων. Η απόδοση του γαλλικού κρατικού ομολόγου αναφοράς έφτασε αυτή την εβδομάδα στο 5%, για πρώτη φορά από το 2002, εντείνοντας τις ανησυχίες ορισμένων επενδυτών για το ενδεχόμενο νέας κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

Στο πλαίσιο αυτό, εντείνεται η συζήτηση για το κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να παρέμβει η ΕΚΤ, ενεργοποιώντας το Μέσο Προστασίας της Μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI). Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων κινήσεων στις αγορές, οι οποίες απειλούν την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ευρωζώνης.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ο πήχης για μια τέτοια παρέμβαση παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Το 70% των συμμετεχόντων στην έρευνα αποκλείει οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης, ενώ περίπου το 90% θεωρεί απίθανη την ενεργοποίηση του TPI.

Γιατί η ΕΚΤ δύσκολα θα παρέμβει στις αγορές ομολόγων

Ο Κάρστεν Γιούνιους, επικεφαλής οικονομολόγος της Bank J. Safra Sarasin, εκτίμησε ότι η άνοδος των αποδόσεων μπορεί να εξηγηθεί από την αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο και την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών σε πολλές χώρες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως σημείωσε, θα ήταν δύσκολο για την ΕΚΤ να δικαιολογήσει την ενεργοποίηση του TPI.

Ορισμένοι οικονομολόγοι, πάντως, δεν αποκλείουν ηπιότερες κινήσεις από την πλευρά της Τράπεζας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δημόσιες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ανησυχιών στις αγορές, πιο ήπια μηνύματα ως προς τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων ή ακόμη και η διακοπή της ποσοτικής σύσφιγξης.

Στο πλαίσιο της ποσοτικής σύσφιγξης, η ΕΚΤ επιτρέπει σε ομόλογα που έχει αγοράσει στο παρελθόν να λήγουν χωρίς να επανεπενδύει πλήρως τα ποσά που εισπράττει, περιορίζοντας σταδιακά το χαρτοφυλάκιό της.

Ο Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING, υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ έχει περιορισμένες δυνατότητες να στηρίξει τη Γαλλία, εφόσον η ίδια η χώρα δεν προχωρήσει στις αναγκαίες κινήσεις για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών της προβλημάτων.

Κατά τον ίδιο, μια πιο ήπια επικοινωνιακή στάση από την πλευρά της ΕΚΤ θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό των προσδοκιών για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά πόσο η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μεταφερθεί ευρύτερα στην οικονομία και θα αναγκάσει την ΕΚΤ να κινηθεί πιο επιθετικά ή εάν η Τράπεζα θα διατηρήσει στάση αναμονής έως τον Δεκέμβριο, όπως προβλέπει η πλειονότητα των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg.