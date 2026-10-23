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Προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών οδεύει το πετρέλαιο, καθώς η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία ενισχύει τους φόβους για ευρύτερες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής, διατηρώντας τις διεθνείς τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το Brent κινείται στα 113,75 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο μεγαλύτερη του 3%, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται στα 100,10 δολάρια.

Η νέα ανοδική κίνηση έρχεται μετά τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες σε κρίσιμες εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για πρόσφατα πλήγματα στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για θανατηφόρες επιθέσεις σε πετρελαϊκό κοίτασμα και αεροδρόμιο του βασιλείου.

Η ένταση επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο επέκτασης των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Άλμα άνω του 85% για το Brent μέσα στο 2026

Η παγκόσμια αγορά ενέργειας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο οποίος πλησιάζει πλέον τον ένατο μήνα του.

Από τις αρχές του έτους, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί περισσότερο από 85%, αντανακλώντας τις διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος που καταγράφεται στα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, με το ντίζελ να δέχεται ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις.

Παρότι οι εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει και πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, η αποκατάσταση των ροών δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.

Ο βασικός λόγος είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά τον κίνδυνο νέων επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνια και θαλάσσιες μεταφορές, ενώ η διακίνηση διυλισμένων καυσίμων παραμένει περιορισμένη.

Τραμπ: «Έχουμε εξουδετερώσει το Ιράν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων

Πρόσθετη ανησυχία στις αγορές προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη «εξουδετερώσει» το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ενδέχεται να προχωρήσουν «λίγο παραπέρα», χωρίς να διευκρινίσει τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια τέτοια κίνηση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια δημοσιεύματος των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταρτίσει σχέδια για νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου.

Το δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Η πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης αποτελεί βασικό παράγοντα που στηρίζει τις τιμές του πετρελαίου, παρά την πρόσφατη βελτίωση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο.

Οι αγορές προετοιμάζονται για υψηλές τιμές με μεγαλύτερη διάρκεια

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ενισχύσει την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο ενδέχεται να παραμείνει ακριβό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Οι πρόσφατες γεωπολιτικές κλιμακώσεις δείχνουν προς μια εντονότερη επίθεση κατά του Ιράν, γεγονός που ωθεί τις τιμές του αργού υψηλότερα σε ολόκληρη την καμπύλη τιμών», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ (Dennis Kissler), ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial Securities.

Όπως εξήγησε, οι περισσότεροι επενδυτές ερμηνεύουν τις τελευταίες εξελίξεις ως ένδειξη ότι οι τιμές θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Η εκτίμηση αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια των συγκρούσεων και την πιθανότητα να επηρεαστούν εκ νέου οι ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Συναγερμός στη Saudi Aramco – Εκκενώθηκαν τα κεντρικά γραφεία

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία έχουν αυξήσει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco προχώρησε την Πέμπτη στην εκκένωση των κεντρικών γραφείων της στο Νταχράν, έπειτα από την ενεργοποίηση συναγερμού.

Η διοίκηση ζήτησε από τους εργαζομένους να συνεχίσουν την εργασία τους από το σπίτι.

Η ακριβής αιτία που προκάλεσε τον συναγερμό δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην ατμόσφαιρα αυξημένης επιφυλακής που επικρατεί στη Σαουδική Αραβία, καθώς οι επιθέσεις των τελευταίων μηνών έχουν αναδείξει την ευπάθεια κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Το ντίζελ παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς

Παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών αργού από τον Περσικό Κόλπο, η διακίνηση διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες προσθέτουν νέες πιέσεις στην προσφορά καυσίμων.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει αναγκάσει κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν αποθέματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στις τιμές.

Το ντίζελ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πίεσης, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων έχει οδηγήσει τις τιμές του σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο από εκείνη του αργού πετρελαίου.

Η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά παράλληλα τρόπους περιορισμού του κόστους των καυσίμων, καθώς οι υψηλές τιμές αποτελούν σημαντικό πολιτικό ζήτημα ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ προωθεί μέτρα για την ενίσχυση της προσφοράς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και συμφωνία προμήθειας ντίζελ από τη Ρωσία.

Ρωσία: Αυξάνεται η παραγωγή βενζίνης και ντίζελ

Την ίδια στιγμή, ενδείξεις βελτίωσης παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, που επικαλείται στοιχεία της ρωσικής κυβέρνησης, η παραγωγή βενζίνης και ντίζελ έχει αυξηθεί, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στην εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, τα αποθέματα καυσίμων αναπληρώνονται, συμβάλλοντας στη σταδιακή βελτίωση της διαθεσιμότητας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές ροές προϊόντων.

Για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει εάν η ανάκαμψη των εξαγωγών θα μπορέσει να αντισταθμίσει τους αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους. Μέχρι να υπάρξουν σαφέστερες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι φόβοι για νέα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τις τιμές.