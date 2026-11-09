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Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέσουν την επιλογή του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με την πλήρωση δύο ακόμη κορυφαίων θέσεων, μετά την πρώτη αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία της τράπεζας. Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν τη δυνατότητα να αποφασιστούν ταυτόχρονα και οι τρεις διορισμοί, αφού έλαβαν γνώση των υποψηφιοτήτων του Ολλανδού Κλάας Κνοτ και του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων την περασμένη εβδομάδα.

Το ζήτημα περνά πλέον στο επίπεδο των Ευρωπαίων ηγετών, με στόχο να ληφθεί απόφαση εντός του Δεκεμβρίου. «Έχουν προταθεί δύο υποψήφιοι με μεγάλη εμπειρία και διεθνές κύρος», δήλωσε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Είναι πιθανό και οι τρεις διορισμοί να εξεταστούν από κοινού σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη συναίνεσης», πρόσθεσε.

Η μάχη για την ηγεσία της ΕΚΤ

Η συνεδρίαση σηματοδότησε την έναρξη μιας διαδικασίας που αναμένεται να εξελιχθεί σε έντονη πολιτική διαπραγμάτευση για το ποιος θα αναλάβει τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής σε μια οικονομική περιοχή με πληθυσμό άνω των 350 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναφέρει το Bloomberg.

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ νωρίτερα από το προβλεπόμενο, συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, ώστε να μπορεί να τοποθετείται δημόσια για πολιτικά ζητήματα.

Παρότι οι υπουργοί Οικονομικών σημείωσαν κάποια πρόοδο ως προς τον καθορισμό του πλαισίου της διαδικασίας επιλογής, το ακριβές χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ασαφή.

Η πρώτη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους ηγέτες να συζητήσουν το ζήτημα θα μπορούσε να παρουσιαστεί ήδη από την Παρασκευή, στο πλαίσιο άτυπης συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο.

Ακολουθεί ακόμη μία προγραμματισμένη συνάντηση στις 26-27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, ενώ η τελευταία σύνοδος κορυφής για το 2026 έχει οριστεί για τις 17-18 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, χαρακτήρισε τους δύο υποψηφίους «εξαιρετικούς» και υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία επιλογής.

«Σε μια περίοδο τεράστιας αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία και ορισμένων πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, είναι απολύτως λογικό να καλυφθεί η κενή θέση όσο το δυνατόν γρηγορότερα», δήλωσε.

«Ωστόσο, το ζητούμενο είναι επίσης να γίνει η σωστή επιλογή, να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο. Πρόκειται για έναν πραγματικά κρίσιμο διορισμό», πρόσθεσε.

Κνοτ και ντε Κος: Οι δύο υποψήφιοι και οι θέσεις τους

Και οι δύο υποψήφιοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη νομισματική πολιτική, καθώς έχουν διατελέσει επικεφαλής εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Ο Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών, ότι η ΕΚΤ «δεν θα διστάσει» να αναλάβει δράση, εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση χρέους στην ευρωζώνη.

Από την πλευρά του, ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι στους κινδύνους του πληθωρισμού.

Η τοποθέτησή του έγινε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger. Ο Ισπανός τραπεζίτης απέφυγε, πάντως, να σχολιάσει τη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΚΤ.

Δύο ακόμη αποχωρήσεις ανοίγουν τον δρόμο για συνολική συμφωνία

Η προσπάθεια να εξεταστούν από κοινού οι τρεις διορισμοί συνδέεται με το γεγονός ότι δύο ακόμη σημαντικές θέσεις στην ηγεσία της ΕΚΤ πρόκειται να μείνουν κενές τους επόμενους μήνες.

Η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ με αρμοδιότητα τις αγορές, θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο προκειμένου να αναλάβει θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Παράλληλα, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Οι δύο αυτές αποχωρήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη πολιτική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τις τρεις θέσεις.

Παρότι κανένας άλλος υποψήφιος δεν προτάθηκε για την προεδρία της ΕΚΤ πριν από την εκπνοή της προθεσμίας την περασμένη εβδομάδα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η εμφάνιση μιας υποψηφιότητας της τελευταίας στιγμής.

Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2019, όταν το όνομα της Κριστίν Λαγκάρντ προέκυψε κατά την τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.