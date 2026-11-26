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Το τέλος της εποχής του φθηνού και άφθονου χρήματος και την ανάγκη ενίσχυσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης.

Ο ίδιος έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, την ενεργειακή ανθεκτικότητα, την ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του ψηφιακού ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Η ανάρτηση Πιερρακάκη

Σήμερα απευθύνθηκα στους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης (Euro Summit).

Η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου ανήκει στο παρελθόν. Η δημοσιονομική αξιοπιστία έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, ακριβώς επειδή το κόστος του κεφαλαίου έχει αυξηθεί.

Σε αυτό το νέο οικονομικό περιβάλλον, η ενίσχυση του συντονισμού των πολιτικών στο πλαίσιο του Eurogroup είναι απαραίτητη.

Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει τις προκλήσεις της σε ευκαιρίες: να ενισχύσει την ενεργειακή της ανθεκτικότητα, να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και να κινητοποιήσει τα δικά της κεφάλαια.

Το ψηφιακό ευρώ αφορά στην τεχνολογική κυριαρχία. Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αφορά στη μετατροπή των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε ευρωπαϊκές επενδύσεις.

Κοινός μας στόχος είναι μια πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και χρηματοπιστωτικά ενοποιημένη Ευρώπη.