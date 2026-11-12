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Ανοικτό το ενδεχόμενο να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ, εφόσον αποχωρήσει από τη Nvidia, άφησε ο Έλον Μασκ, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στον ισχυρό άνδρα της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών, την ώρα που το διοικητικό της συμβούλιο εξετάζει το μέλλον του στην ηγεσία της.

«Θα ήταν τιμή μου», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας σε χρήστη που τον προέτρεπε να προσλάβει τον Χουάνγκ.

@zerohedge That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026

Η παρέμβαση του επικεφαλής της Tesla έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Nvidia, καθώς ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα απομάκρυνσης, έπειτα από δημοσιεύματα για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται σχέση με γυναίκα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι σχετικές υποψίες περί κατασκοπείας δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η κρίση στη Nvidia επιδεινώθηκε μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ διατηρούσε επίσης σχέση με εργαζόμενη που υπαγόταν απευθείας σε αυτόν.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης του ιδρυτή της από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η σχέση Μασκ – Χουάνγκ και η συνεργασία με τη Nvidia

Ο Έλον Μασκ και ο Τζένσεν Χουάνγκ γνωρίζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, ενώ νωρίτερα φέτος συμμετείχαν και οι δύο στην υψηλού προφίλ επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Ο Μασκ έχει εκφράσει και στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον επικεφαλής της Nvidia, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες του σκοπεύουν να συνεχίσουν να προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες επεξεργαστών από τον αμερικανικό όμιλο.

Σε ανάρτησή του στις 19 Μαρτίου 2026, είχε δηλώσει ότι είναι μεγάλος θαυμαστής τόσο της Nvidia όσο και του Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντας δικαιολογημένη τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Είχε επίσης τονίσει ότι η SpaceX AI και η Tesla αναμένουν να συνεχίσουν τις παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων μικροκυκλωμάτων Nvidia.

Η Nvidia αποτελεί βασικό προμηθευτή επεξεργαστών γραφικών (GPU) για την Tesla, η οποία τους χρησιμοποιεί στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική.

Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει υπολογιστική τεχνολογία για τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Tesla, παρότι η αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει και δικούς της επεξεργαστές.

Η δημόσια τοποθέτηση του Μασκ αποκτά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της μακροχρόνιας συνεργασίας των δύο επιχειρηματιών και της τεχνολογικής εξάρτησης των δραστηριοτήτων της Tesla από τα προϊόντα της Nvidia.