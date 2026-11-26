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Η Neuralink, η νεοφυής επιχείρηση του Έλον Μασκ, έλαβε έγκριση από τις αμερικανικές αρχές για την έναρξη μιας κλινικής δοκιμής που η ίδια χαρακτηρίζει καθοριστική για τα εμφυτεύματα διασύνδεσης εγκεφάλου και υπολογιστή που αναπτύσσει.

Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων της εταιρείας σε άτομα με σοβαρή παράλυση λόγω αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Neuralink.

Η νέα δοκιμή θα βασιστεί στα αποτελέσματα της έρευνας που έχει ήδη πραγματοποιήσει η νεοφυής επιχείρηση με περισσότερους από 30 συμμετέχοντες σε προκαταρκτικές κλινικές μελέτες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην αρχική αξιολόγηση της ασφάλειας και της βασικής λειτουργικότητας των εμφυτευμάτων.

Η Neuralink αναπτύσσει ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα που αποσκοπεί στο να επιτρέψει σε ανθρώπους με παράλυση να χειρίζονται ηλεκτρονικές συσκευές αποκλειστικά με τη δύναμη της σκέψης τους.

Η καθοριστική κλινική μελέτη θα σχεδιαστεί με στόχο τη συγκέντρωση πρόσθετων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα προς την εμπορική διάθεση των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων της εταιρείας.

Η Neuralink συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της διασύνδεσης εγκεφάλου και υπολογιστή όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων, αποσπώντας σημαντικό μερίδιο από τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα στον συγκεκριμένο τομέα.

Πέρυσι ολοκλήρωσε γύρο χρηματοδότησης ύψους 650 εκατ. δολαρίων, ενώ η αποτίμησή της ανήλθε στα 9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.