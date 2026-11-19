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Σε αναθεώρηση των κανόνων για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας να θωρακίσει τα κράτη-μέλη απέναντι σε ενδεχόμενες ελλείψεις ντίζελ και κηροζίνης, μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στις ενεργειακές αγορές και ανέδειξε την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές καυσίμων.

Σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg την Πέμπτη (19/11), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να συνδέσει τη σύνθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης με τις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες κάθε χώρας.

Η πρόταση προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι δεν υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να διατηρούν αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων σε αναλογίες αντίστοιχες με την εγχώρια κατανάλωσή τους.

Το πετρέλαιο παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή ενέργειας στην ΕΕ, καλύπτοντας περίπου το 38% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά την επάρκεια καυσίμων κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης.

Υποχρεωτικά αποθέματα σε ντίζελ, βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο, η σύνθεση των στρατηγικών αποθεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πετρελαϊκό προϊόν, όπως βενζίνη, καύσιμα αεροσκαφών, ντίζελ ή μαζούτ.

Παράλληλα, η Κομισιόν επιδιώκει να διασφαλίσει ότι σημαντικό μέρος των αποθεμάτων δεν θα διατηρείται αποκλειστικά με τη μορφή αργού πετρελαίου, αλλά θα αποτελείται από έτοιμα προς χρήση καύσιμα.

«Τουλάχιστον το ένα τρίτο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πρέπει να διατηρείται σε προϊόντα διαφορετικά από το αργό πετρέλαιο, ενώ η σύνθεσή τους θα πρέπει να αντανακλά την εθνική αξιολόγηση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας διύλισης και των εγχώριων αναγκών», αναφέρεται στο προσχέδιο.

Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη προσαρμογή των αποθεμάτων στις ανάγκες κάθε κράτους-μέλους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δυνατότητες των εγχώριων διυλιστηρίων όσο και τη ζήτηση για συγκεκριμένα καύσιμα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διαθεσιμότητα ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, καθώς πρόκειται για προϊόντα που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις μεταφορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη λειτουργία βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Πρόβλεψη και για στρατιωτική χρήση των αποθεμάτων

Μια ακόμη σημαντική διάσταση της προτεινόμενης μεταρρύθμισης αφορά στην πρόσβαση των ενόπλων δυνάμεων στα στρατηγικά αποθέματα υγρών καυσίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την εισαγωγή ειδικής πρόβλεψης που θα επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε εξαιρετικές περιστάσεις, την προσωρινή αξιοποίηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η δυνατότητα αυτή θα αφορά σε εξαιρετικές και προσωρινές περιπτώσεις και δεν θα συνιστά γενικευμένη πρόσβαση των στρατιωτικών αρχών στα ενεργειακά αποθέματα των κρατών-μελών.

Το προσχέδιο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη την τελική του μορφή.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει να εγκρίνει την πρόταση στις αρχές Δεκεμβρίου, αν και το περιεχόμενό της ενδέχεται να τροποποιηθεί μέχρι τότε.

Το ενεργειακό σοκ και ο λογαριασμός των δισεκατομμυρίων

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ανέδειξαν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την ευπάθεια της Ευρώπης στις διεθνείς διαταραχές της προσφοράς καυσίμων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος εισαγωγών ντίζελ στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 40 δισ. ευρώ, εξαιτίας των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές. Την ίδια περίοδο, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο, το πρόσθετο κόστος εισαγωγών αεροπορικών καυσίμων διαμορφώθηκε μεταξύ 16 και 19 δισ. ευρώ.

Συνολικά, η επιπλέον επιβάρυνση για τις εισαγωγές των δύο κατηγοριών καυσίμων ανήλθε σε 56 έως 59 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πιέσεων που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην άνοδο των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις, μια διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων διάρκειας μόλις μίας εβδομάδας θα μπορούσε να κοστίσει, κατά μέσο όρο, από 0,15% έως 0,2% του ετήσιου ΑΕΠ ενός κράτους-μέλους.

Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνει το δυνητικό οικονομικό κόστος μιας βραχυχρόνιας διαταραχής στην τροφοδοσία καυσίμων, ακόμη και χωρίς να υπάρξει παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.