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Η Βρετανία αντιστέκεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευθυγραμμιστεί με τον τρόπο με τον οποίο το μπλοκ αντιμετωπίζει άλλους εμπορικούς εταίρους, μια στάση που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια του Λονδίνου να αποκτήσει πρόσβαση σε επιδοτήσεις και συμβάσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων «Made in Europe».

Μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο μιας κρίσιμης συνόδου κορυφής για τις διμερείς σχέσεις, προσχέδιο της συμφωνίας δείχνει ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο πλήρες κείμενο των ενοτήτων που αφορούν το διεθνές εμπόριο και την κινητικότητα των νέων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, η ΕΕ επιθυμεί η Βρετανία να «δεσμευτεί να διασφαλίζει, μέσω των πολιτικών και της εθνικής έννομης τάξης της, τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά άλλους διεθνείς εταίρους». Αντίθετα, η βρετανική πλευρά έχει προτείνει μια λιγότερο δεσμευτική διατύπωση, σύμφωνα με την οποία θα «επιδιώκει να προστατεύει τις αλυσίδες εφοδιασμού με συνεπή τρόπο στις αγορές μας και να προφυλάσσεται από πιθανούς κινδύνους καταστρατήγησης των κανόνων».

Παρότι το έγγραφο δεν αναφέρεται ρητά στην Κίνα, η ΕΕ και η Βρετανία ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση απέναντι στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με το Λονδίνο να επιτρέπει μια πιο ανοιχτή εμπορική σχέση, διατηρώντας χαμηλότερους δασμούς σε προϊόντα όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η ΕΕ έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία που εισάγονται από την Κίνα, καθώς και ποσοστώσεις εισαγωγών, ενώ η Βρετανία έχει αποφύγει μέχρι στιγμής αντίστοιχα μέτρα.

Η ΕΕ έχει σχεδιάσει την πολιτική «Made in Europe», στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί η Βρετανία, με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής μεταποίησης από τον διεθνή ανταγωνισμό, ιδίως από την Κίνα. Η δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα αποτελούσε σημαντικό όφελος για την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους βιομηχανικούς κλάδους της Βρετανίας, οι οποίοι σήμερα ανησυχούν ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από συμβάσεις της ΕΕ.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι θα αντισταθεί στις πιέσεις της ΕΕ για ευθυγράμμιση των βρετανικών δασμών με τους ευρωπαϊκούς.

«Όταν λαμβάνουμε οποιαδήποτε εμπορική απόφαση σχετικά με δασμούς εμπορικής άμυνας σε σχέση με την ΕΕ, αυτή βασίζεται στα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι σε αιτήματα οποιασδήποτε άλλης χώρας», δήλωσε ο Ρέινολντς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία τον περασμένο μήνα, όταν ρωτήθηκε για την προσέγγιση της Βρετανίας απέναντι στην Κίνα.

Το προσχέδιο, το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, δείχνει ότι η Βρετανία και η ΕΕ εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς τον αριθμό των πολιτών της ΕΕ που θα μπορούν κάθε χρόνο να επωφελούνται από ένα νέο πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών για νέους, καθώς και για το εάν οι νέοι Ευρωπαίοι που σπουδάζουν στη Βρετανία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δίδακτρα που ισχύουν για τους εγχώριους φοιτητές.

Παρότι ο Μπέρναμ επιθυμεί να αξιοποιήσει τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής για να παρουσιάσει τη Βρετανία και την ΕΕ ως ολοένα στενότερους εταίρους, Ευρωπαίοι διπλωμάτες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει στη διαπραγματευτική προσέγγιση της βρετανικής πλευράς κατά τη μετάβαση από τον προκάτοχό του, Κιρ Στάρμερ, στον ίδιο.

Πέρα από τις συμφωνίες που αναμένεται να επιτευχθούν στη σύνοδο κορυφής για τον αγροδιατροφικό τομέα και την πολιτική που αφορά τις σπουδές των νέων, η Βρετανία ελπίζει επίσης ότι θα σημειωθεί πρόοδος ως προς τη συμπερίληψή της στις ευρωπαϊκές πολιτικές «Made in Europe».