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Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται πλέον και στη διαδικασία παραγωγής ευρωπαϊκών νόμων, καθώς η Κομισιόν επιστρατεύει ψηφιακά εργαλεία για να περιορίσει την πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου και να μειώσει το διοικητικό βάρος που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τόσο για την προετοιμασία νέων νομοθετικών κειμένων όσο και για την επανεξέταση υφιστάμενων κανόνων, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της για την πρόοδο της πρωτοβουλίας απλούστευσης, όπως αναφέρει το Politico.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Βρυξελλών για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, με παρεμβάσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, από την τεχνολογία και τη γεωργία έως τη μετανάστευση, το περιβάλλον και τη φορολογία.

Στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται, αξιολογούνται και εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες, ώστε η συμμόρφωση με τη νομοθεσία να γίνεται ευκολότερη για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.

Πώς χρησιμοποιεί η Κομισιόν την τεχνητή νοημοσύνη

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία ενσωματώνονται στις εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασική αποστολή να διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών που επεξεργάζονται νομοθετικές προτάσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την απλούστευση, τα συστήματα αυτά μπορούν να εντοπίζουν ομοιότητες ανάμεσα σε διαφορετικές νομοθετικές πράξεις, να επισημαίνουν πιθανές αλληλοεπικαλύψεις και να αναγνωρίζουν ασυνέπειες ή επαναλήψεις.

Παράλληλα, βοηθούν στον εντοπισμό διατάξεων που θα μπορούσαν να απλοποιηθούν, περιορίζοντας την ανάγκη για περιττές διοικητικές διαδικασίες.

Η Επιτροπή επιδιώκει, με αυτόν τον τρόπο, να ενισχύσει τη συνοχή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων, υπερβολικά σύνθετων υποχρεώσεων.

Η τεχνολογική αναβάθμιση συνοδεύεται από ενίσχυση της νομικής κατάρτισης και της στελέχωσης των υπηρεσιών, ώστε οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις να παραμένουν σαφείς και λειτουργικές.

Ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υποστήριξε ότι η προσπάθεια απλούστευσης δεν περιορίζεται σε αριθμητικούς στόχους ή απολογιστικές εκθέσεις, αλλά πρέπει να αποτυπώνεται στην καθημερινή λειτουργία της πραγματικής οικονομίας.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου, η μείωση των διοικητικών απαιτήσεων επιτρέπει στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη συμπλήρωση εγγράφων και περισσότερο στην καινοτομία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Τα 12 νομοθετικά πακέτα και ο στόχος των 22,3 δισ. ευρώ

Η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα διαχρονικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και την ύπαρξη κανόνων που συχνά επικαλύπτονται ή δεν παρουσιάζουν την απαιτούμενη συνοχή.

Η κριτική αυτή έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιχειρήσεις και οικονομικοί φορείς υποστηρίζουν ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιβαρύνουν το λειτουργικό τους κόστος και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει θέσει την απλούστευση της νομοθεσίας στο επίκεντρο της δεύτερης θητείας της, συνδέοντάς την με την προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη καταρτιστεί 12 νομοθετικά πακέτα, γνωστά ως «omnibus», τα οποία προβλέπουν τροποποιήσεις και απλουστεύσεις σε υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η εφαρμογή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους 22,3 δισ. ευρώ για την οικονομία της ΕΕ.

Το οικονομικό όφελος αναμένεται να προκύψει κυρίως από τον περιορισμό των διοικητικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο.

Ρεκόρ δεκαετίας στις διαδικασίες επί παραβάσει

Η προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας συνοδεύεται από αυστηρότερη παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε 874 διαδικασίες επί παραβάσει από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιορίζοντας παράλληλα την προσθήκη περιττών εθνικών απαιτήσεων κατά την εφαρμογή της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρακτική του «gold-plating», κατά την οποία οι κυβερνήσεις ενσωματώνουν στο εθνικό τους δίκαιο υποχρεώσεις αυστηρότερες ή περισσότερες από εκείνες που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να εξουδετερώσουν μέρος των ωφελειών που επιδιώκει η απλούστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό, σχεδιάζει να προχωρήσει έως το τέλος του έτους στην υπογραφή ενός συμφώνου με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών για τον περιορισμό των πρόσθετων κανονιστικών απαιτήσεων.

Η αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Παρά τη δημόσια στήριξη που εκφράζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η στάση τους στις νομοθετικές διαπραγματεύσεις δεν συμβαδίζει πάντοτε με τις πολιτικές τους εξαγγελίες.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, προκειμένου οι πρωτοβουλίες απλούστευσης να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι εθνικές θέσεις που διαμορφώνονται κατά τη συζήτηση των νομοθετικών προτάσεων συχνά αποκλίνουν από τον διακηρυγμένο στόχο της μείωσης του διοικητικού βάρους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ορισμένες κυβερνήσεις επιχειρούν να τροποποιήσουν τις προτάσεις κατά τρόπο που περιορίζει την έκταση των προβλεπόμενων απλουστεύσεων.

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο τα νομοθετικά πακέτα «omnibus» να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισής τους με σημαντικά μικρότερο αποτέλεσμα από εκείνο που είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Ο Ντομπρόβσκις επισήμανε ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, η τελική μείωση της γραφειοκρατίας ενδέχεται να υπολείπεται αισθητά των αρχικών στόχων της Κομισιόν.

Οι επιφυλάξεις για την AI στη νομοθετική διαδικασία

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δημιουργεί, παράλληλα, νέα ερωτήματα σχετικά με τα όρια της τεχνολογίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παρότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν την ανάλυση μεγάλου όγκου νομοθετικών κειμένων, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η αξιοποίησή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κάλεσε τους ευρωβουλευτές να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή την ενσωμάτωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις θεσμικές διαδικασίες.

Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να υποκαθιστά την ανθρώπινη κριτική σκέψη, επιμένοντας στην ανάγκη διατήρησης της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Η παρέμβασή της αναδεικνύει μια βασική πρόκληση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα: πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη νομοπαρασκευαστική εργασία, χωρίς να αποδυναμωθεί ο ανθρώπινος έλεγχος και η ευθύνη των εκλεγμένων αντιπροσώπων.

Η Κομισιόν επιδιώκει να καταστήσει τη νομοθεσία απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή, χρησιμοποιώντας την AI ως εργαλείο υποστήριξης, ενώ η συζήτηση για τις θεσμικές εγγυήσεις που πρέπει να συνοδεύουν αυτή τη μετάβαση παραμένει ανοιχτή.