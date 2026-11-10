Η ExxonMobil Holdings Corp. επισημοποίησε τις διαπραγματεύσεις της με τη Βενεζουέλα για την εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων πετρελαϊκών κοιτασμάτων, λίγους μήνες αφότου ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντάρεν Γουντς, είχε χαρακτηρίσει τη χώρα «μη επενδύσιμη», λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν τότε.

Η ExxonMobil υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης (MoU) με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), με αντικείμενο «πιθανές ευκαιρίες στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων», σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία εδρεύει στο Σπρινγκ του Τέξας.

Τα μνημόνια κατανόησης συνήθως δεν έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.

«Αυτό το μνημόνιο αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα, αλλά οποιαδήποτε μελλοντική επένδυση θα απαιτούσε σταθερές πολιτικές, σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, ισχυρές εγγυήσεις προστασίας των επενδύσεων και ανταγωνιστικές αποδόσεις», ανέφερε η ExxonMobil.

Το σχέδιο Τραμπ για την αναβίωση του πετρελαϊκού τομέα

Η συμφωνία της ExxonMobil, της μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να αναζωογονήσει τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, μετά την απομάκρυνση του πρώην ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία τον Ιανουάριο.

Η εξέλιξη ακολουθεί τη συμφωνία της Chevron Corp. για επενδύσεις ύψους 7 δισ. δολαρίων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής της στη χώρα της Νότιας Αμερικής, νωρίτερα φέτος.

Παράλληλα, αρκετές μικρότερες εταιρείες έχουν εξασφαλίσει δικαιώματα γεωτρήσεων στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Παρότι η συμφωνία αυξάνει τις πιθανότητες επιστροφής της ExxonMobil στη Βενεζουέλα, ο Γουντς παραμένει επιφυλακτικός, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν κρατικοποιηθεί δύο φορές στη χώρα κατά τα τελευταία 50 χρόνια.

«Σημειώνεται πρόοδος σε αυτούς τους τομείς. Γίνεται δουλειά για τα φορολογικά καθεστώτα, τα νομικά πλαίσια, την προστασία των επενδυτών και μια σειρά άλλων ζητημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί», δήλωσε ο Γουντς σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές τον περασμένο μήνα.

Παρ’ όλα αυτά, εάν η εταιρεία καταφέρει να καταλήξει σε μια περισσότερο δεσμευτική συμφωνία, αυτό θα αποτελούσε σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης ότι το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Από το «μη επενδύσιμη» στις νέες διαπραγματεύσεις

Ο Γουντς είχε χαρακτηρίσει τη Βενεζουέλα «μη επενδύσιμη» κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, λίγο μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό τον Ιανουάριο.

Τότε, ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil είχε προσθέσει ότι θεωρούσε πως η Βενεζουέλα διέθετε τη δυνατότητα να αλλάξει, με τη βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ.

Στους μήνες που ακολούθησαν, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες προώθησε σειρά αλλαγών που αποσκοπούν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέοι νόμοι για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και η προθυμία της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που επιβάλλονται στον πετρελαϊκό τομέα.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία με τη North American Blue Energy Partners, ενώ παράλληλα υποστήριξε τις προσπάθειες και άλλων αμερικανικών εταιρειών να εξασφαλίσουν συμφωνίες και να αυξήσουν την παραγωγή.

Τα αποθέματα των 300 δισ. βαρελιών και οι δύο κρατικοποιήσεις

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται τα 300 δισ. βαρέλια πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, είναι τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.

Ο πετρελαϊκός κολοσσός του Τέξας αποχώρησε από τη χώρα τη δεκαετία του 2000, όταν ο τότε πρόεδρος Ούγκο Τσάβες κρατικοποίησε τα περιουσιακά του στοιχεία, έπειτα από προηγούμενη κρατική κατάσχεση τη δεκαετία του 1970.

«Μπορείτε να φανταστείτε ότι, για να επιστρέψουμε για τρίτη φορά, θα απαιτούνταν ορισμένες πραγματικά σημαντικές αλλαγές», είχε δηλώσει ο Γουντς στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πιο πρόσφατα, ο επικεφαλής της ExxonMobil επισήμανε ότι η τεχνογνωσία της εταιρείας στην παραγωγή βαρέος αργού πετρελαίου στον Καναδά θα μπορούσε να της προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη Βενεζουέλα, όπου το πετρέλαιο παρουσιάζει παρόμοιο ιξώδες.

«Αυτό θα απαιτήσει κλίμακα δραστηριοτήτων, τεχνολογικές δυνατότητες και επιχειρησιακή ικανότητα που, ειλικρινά, πολύ λίγες εταιρείες διαθέτουν», δήλωσε κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές τον Οκτώβριο.

Η Chevron και ο ανταγωνισμός για την επιστροφή στη Βενεζουέλα

Σε αντίθεση με την ExxonMobil, η Chevron Corp. δεν αποχώρησε από τη Βενεζουέλα επί προεδρίας Τσάβες, επιλέγοντας να επαναδιαπραγματευτεί τις συμβάσεις της με την κρατική Petróleos de Venezuela SA.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Chevron βρέθηκαν για χρόνια αντιμέτωπα με τους περιορισμούς των αμερικανικών κυρώσεων.

Ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθεί από την ανάκαμψη του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας, γεγονός που εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις υπόλοιπες μεγάλες πετρελαϊκές επιχειρήσεις.

Η πιθανή επιστροφή της ExxonMobil θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει περαιτέρω το τοπίο στον πετρελαϊκό κλάδο της χώρας, αν και η υλοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης εξακολουθεί να εξαρτάται από την εξασφάλιση νομικών, φορολογικών και επενδυτικών εγγυήσεων.