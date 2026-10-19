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Η Reliance Industries του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, η οποία συμμετέχει στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή ενός νέου διυλιστηρίου στις ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί παράλληλα στον μεγαλύτερο αγοραστή πετρελαίου της Βενεζουέλας εκτός της αμερικανικής αγοράς.

Ο Τραμπ πιέζει την Ινδία να αυξήσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, ενώ οι κρατικές ινδικές πετρελαϊκές εταιρείες πραγματοποιούν επιλεκτικές αγορές ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, η Reliance έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης ενεργειακών αγορών Kpler, που επικαλείται το CNBC, η Ινδία αποτελεί τον μεγαλύτερο προορισμό για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας εκτός ΗΠΑ, με τη Reliance να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων ποσοτήτων. Τον Σεπτέμβριο, οι εισαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας στην Ινδία ανήλθαν σε 257.000 βαρέλια ημερησίως, με το 76% να κατευθύνεται στη Reliance Industries.

Γιατί η Reliance αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα

Βασικός προορισμός των φορτίων είναι το διυλιστήριο της Reliance στο Τζαμναγκάρ, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη εγκατάσταση διύλισης στον κόσμο σε μία ενιαία τοποθεσία, με δυνατότητα επεξεργασίας 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως. Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας αποτελείται κυρίως από βαρύ και υπερβαρύ αργό, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένα διυλιστήρια για την επεξεργασία του. Δεν μπορούν, επομένως, να αξιοποιηθούν με την ίδια ευκολία από όλα τα διυλιστήρια της Ινδίας.

Το συγκρότημα του Τζαμναγκάρ, αντίθετα, διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την επεξεργασία αυτών των ποικιλιών, γεγονός που εξηγεί γιατί η Reliance βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εισαγωγών. «Το συγκρότημα της Reliance στο Τζαμναγκάρ αποτελεί τον βασικό προορισμό του πετρελαίου της Βενεζουέλας στην Ινδία και αναμένουμε ότι θα παραμείνει ο μεγαλύτερος αγοραστής», δήλωσε στο CNBC ο Σουμίτ Ριτόλια, επικεφαλής αναλυτής της Kpler. Για τον Οκτώβριο, περίπου 350.000 βαρέλια ημερησίως από τη Βενεζουέλα έχουν προορισμό την Ινδία, αν και μέρος των φορτίων ενδέχεται να φτάσει τον Νοέμβριο λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού.

Το σχέδιο Τραμπ για το πρώτο διυλιστήριο στις ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια

Η ενίσχυση των αγορών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα συμπίπτει με τη συμμετοχή της Reliance σε ένα μεγάλο αμερικανικό ενεργειακό σχέδιο. Τον Μάρτιο, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν το πρώτο τους διυλιστήριο εδώ και 50 χρόνια, με επένδυση από την ινδική Reliance Industries. Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια την εταιρεία για τη συμμετοχή της, χαρακτηρίζοντας την επένδυση ιδιαίτερα σημαντική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για μια «ιστορική συμφωνία 300 δισ. δολαρίων», την οποία χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ. Ωστόσο, η Reliance δεν έχει επιβεβαιώσει το ύψος της δικής της επένδυσης στο συγκεκριμένο έργο. Η εταιρεία αποτελεί τον όμιλο με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Ινδία, με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 169 δισ. δολάρια.

Οι αυξημένες αγορές πετρελαίου της Βενεζουέλας πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονων αμερικανικών πιέσεων προς την Ινδία να περιορίσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Στις ΗΠΑ, οι νομοθέτες έχουν δώσει στον Τραμπ τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς έως και 100% σε χώρες που αγοράζουν ενέργεια από τη Μόσχα. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει το Νέο Δελχί να αυξήσει τις αγορές αμερικανικής ενέργειας. Η ινδική κυβέρνηση, ωστόσο, επιμένει ότι οι αποφάσεις της για τις εισαγωγές πετρελαίου καθορίζονται πρωτίστως από την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ριτόλια, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία υποχώρησαν τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του Ιουνίου και του Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όμως, αποδίδεται κυρίως στον εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ Ινδίας και Κίνας για τα διαθέσιμα φορτία και όχι στην απειλή επιβολής αμερικανικών δασμών. Παρά τη μείωση, η Ινδία παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου. Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο οι ινδικές εισαγωγές από τη Ρωσία έφτασαν τα 1,82 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 1,49 εκατ. βαρελιών ημερησίως που κατευθύνθηκαν στην Κίνα. Οι ποσότητες αυτές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες εισαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τις αμερικανικές πιέσεις και τις νέες εμπορικές συμφωνίες, η Ρωσία εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ινδίας.