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Νέα δυναμική αποκτά η προσπάθεια επανεκκίνησης της πετρελαϊκής παραγωγής στη Βενεζουέλα, καθώς ολοένα περισσότερες εταιρείες επιστρέφουν στα κοιτάσματα της χώρας, αξιοποιώντας ανενεργά πηγάδια και υποδομές. Μεταξύ αυτών βρίσκεται πλέον και η Pacific Coast Energy Co. (PCEC), η οποία ξεκίνησε δραστηριότητες στη χώρα και θέτει ως άμεσο στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής της.

Η πετρελαϊκή εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια υπολογίζει ότι μέσα στους επόμενους έξι μήνες μπορεί να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή της σε περίπου 40.000 βαρέλια, από τα σημερινά επίπεδα των 19.300 βαρελιών.

Επανεκκίνηση δεκάδων πηγαδιών

Η PCEC ξεκίνησε τις εργασίες της κατά το τρίτο τρίμηνο στα πετρελαϊκά κοιτάσματα Delta και Cabimas, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Βενεζουέλας. Μέχρι σήμερα έχει θέσει ξανά σε λειτουργία περισσότερα από 50 πηγάδια, τα οποία παράγουν βαρύ αργό πετρέλαιο.

Τα δύο κοιτάσματα αποδίδουν σήμερα περίπου 19.300 βαρέλια ημερησίως, όμως οι δυνατότητές τους είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, η παραγωγή θα μπορούσε, σε πλήρη ανάπτυξη, να φτάσει έως και τα 160.000 βαρέλια την ημέρα και να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο για περίπου μία δεκαετία.

Η προοπτική αυτή εξηγεί το αυξημένο ενδιαφέρον για την επαναδραστηριοποίηση των συγκεκριμένων περιοχών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή βιομηχανία της Βενεζουέλας επιχειρεί να ανακτήσει μέρος της χαμένης παραγωγικής της δυναμικότητας.

Συμφωνίες 25 ετών με την PDVSA

Κάθε ένα από τα δύο κοιτάσματα περιλαμβάνει περισσότερα επιμέρους πεδία, τα οποία η Pacific Coast Energy εκμεταλλεύεται βάσει 25ετών συμφωνιών με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Στην Cabimas, η εταιρεία έχει ήδη θέσει σε λειτουργία τέσσερα γεωτρύπανα, με βασικό στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περίπου 900 πηγάδια.

Η στρατηγική της PCEC στηρίζεται επομένως όχι μόνο στην αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων, αλλά κυρίως στην επανενεργοποίηση υφιστάμενων πηγαδιών, τα οποία μπορούν να επανέλθουν σταδιακά στην παραγωγή.

Η εξέλιξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναζωογόνησης του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας, με μικρότερες και λιγότερο γνωστές εταιρείες να αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε κοιτάσματα που για μεγάλο διάστημα δεν αξιοποιούνταν πλήρως.

Το νέο επενδυτικό ενδιαφέρον

Η είσοδος της Pacific Coast Energy στη Βενεζουέλα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Donald Trump πιέζει για την επαναφορά της χώρας ως σημαντικού παραγωγού πετρελαίου.

Η προσπάθεια επαναφοράς της παραγωγής αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά την απομάκρυνση από την εξουσία του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς διαμορφώνονται νέες συνθήκες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ενεργειακής βιομηχανίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η PCEC αποτελεί μία από τις εταιρείες που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων κοιτασμάτων, επενδύοντας στην αποκατάσταση παραγωγικής δυναμικότητας που είχε περιοριστεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια.

Το παρελθόν του κοιτάσματος Delta

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προηγούμενη ιδιοκτησιακή ιστορία του κοιτάσματος Delta. Το πεδίο είχε περάσει στο παρελθόν στην οικογένεια του εκλιπόντος Βενεζουελάνου επιχειρηματία Oswaldo Cisneros, μέσω κοινοπραξίας.

Η PDVSA ανακάλεσε την κοινοπραξία τον Μάιο, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη σημερινή αξιοποίηση του κοιτάσματος από τη νέα εταιρική δομή.

Για την PCEC, η ανάπτυξη των Delta και Cabimas αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στη δραστηριοποίησή της στη Βενεζουέλα. Η εταιρεία καλείται τώρα να μετατρέψει το υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό σε σταθερές ροές αργού, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των ενεργών πηγαδιών.

Ο άμεσος στόχος των 40.000 βαρελιών ημερησίως σηματοδοτεί τον πρώτο σταθμό, ενώ η μακροπρόθεσμη δυναμικότητα των δύο κοιτασμάτων αφήνει περιθώριο για πολύ μεγαλύτερη παραγωγή.

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