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Σε διόρθωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου προχώρησε η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας (Destatis), ανακοινώνοντας ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από εκείνον που είχε αρχικά δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Οκτώβριο, έναντι 2,8% που είχε ανακοινωθεί αρχικά στις 30 Οκτωβρίου και είχε επιβεβαιωθεί εσφαλμένα στις 11 Νοεμβρίου.

Παρά την ανοδική διόρθωση, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε διαμορφωθεί στο 3,3%.

Η Destatis απέδωσε την αναθεώρηση σε «σφάλμα καταγραφής δεδομένων που αφορούσαν στο λειτουργικό κόστος της κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο».

Το λάθος επηρέασε και τη μηνιαία μεταβολή των τιμών καταναλωτή. Ειδικότερα, η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, αντί της πτώσης 0,2% που είχε δημοσιευθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αν και οι αναθεωρήσεις των γερμανικών οικονομικών στοιχείων κατά τη δεύτερη δημοσίευσή τους αποτελούν συνηθισμένη πρακτική, οι διορθώσεις που οφείλονται σε σφάλματα καταγραφής είναι σπάνιες.