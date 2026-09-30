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Ανάκαμψη κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία τον Αύγουστο, ωστόσο η δυναμική της κατανάλωσης παραμένει περιορισμένη, καθώς η ετήσια σύγκριση σε πραγματικούς όρους εξακολουθεί να κινείται σε αρνητικό έδαφος.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Destatis, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Αύγουστο του 2026 κατά 1,3% σε πραγματικούς όρους (προσαρμοσμένες ως προς τις τιμές) σε σχέση με τον Ιούλιο, μετά από εποχική και ημερολογιακή προσαρμογή.

Σε ονομαστικούς όρους, δηλαδή χωρίς προσαρμογή για τον πληθωρισμό, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% σε μηνιαία βάση.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,4% σε πραγματικούς όρους, ενώ σε ονομαστική βάση αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Αναθεώρηση στοιχείων Ιουλίου

Τα στοιχεία για τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν ανοδικά από την Destatis.

Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3,2% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, έναντι της αρχικής εκτίμησης για πτώση 3,4%.

Σε ονομαστικούς όρους, η πτώση διαμορφώθηκε στο 1,4%, έναντι αρχικής εκτίμησης για μείωση 1,7%.

Σε ετήσια βάση, τον Ιούλιο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,2% σε πραγματικούς όρους, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ονομαστικούς όρους.

Πετρέλαιο, τρόφιμα και μη εδώδιμα προϊόντα

Στα πρατήρια καυσίμων, οι πραγματικές πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο (0,0%), ενώ οι ονομαστικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Σε ετήσια βάση, οι πραγματικές πωλήσεις στα πρατήρια μειώθηκαν κατά 8,7%, ενώ οι ονομαστικές αυξήθηκαν κατά 10,7%. Σημειώνεται ότι στα στοιχεία των πρατηρίων περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις από τα καταστήματα εντός των πρατηρίων.

Στον κλάδο των τροφίμων, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 0,9% σε πραγματικούς όρους και κατά 1,0% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με τον Ιούλιο.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, οι πωλήσεις τροφίμων ενισχύθηκαν κατά 0,5% σε πραγματικούς όρους και κατά 0,9% σε ονομαστικούς όρους.

Στον τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,6% σε πραγματικούς όρους και κατά 2,0% σε ονομαστικούς όρους σε μηνιαία βάση.

Ωστόσο, σε ετήσια σύγκριση, οι πραγματικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι ονομαστικές αυξήθηκαν κατά 3,5%.

Ισχυρή άνοδος για ηλεκτρονικό εμπόριο

Ιδιαίτερα θετική εικόνα παρουσίασαν οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου και ταχυδρομικών παραγγελιών, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο.

Σε μηνιαία βάση, οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,7% σε πραγματικούς όρους και κατά 4,4% σε ονομαστικούς όρους.

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε πραγματικούς όρους και κατά 4,8% σε ονομαστικούς όρους.

Τα στοιχεία της Destatis δείχνουν ότι η γερμανική κατανάλωση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης μετά την έντονη υποχώρηση του Ιουλίου, ωστόσο η αρνητική ετήσια μεταβολή σε πραγματικούς όρους υπογραμμίζει ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις από το κόστος ζωής και την οικονομική αβεβαιότητα.

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