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Η οικονομική δραστηριότητα στη Γερμανία επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Οκτώβριο, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις επηρέασαν αρνητικά τον τομέα των υπηρεσιών, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης στην προσπάθειά της να επιστρέψει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) υποχώρησε στις 52,8 μονάδες τον Οκτώβριο, από 53,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, όταν οι οικονομολόγοι προέβλεπαν μικρότερη πτώση, στις 53,4 μονάδες. Παρά την υποχώρηση, ο δείκτης παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η γερμανική οικονομία διατήρησε έτσι τη θετική δυναμική της για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, με τη μεταποίηση να εμφανίζει απροσδόκητη βελτίωση. Ειδικότερα, ο μεταποιητικός PMI ενισχύθηκε στις 54,2 μονάδες, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τις υπηρεσίες υποχώρησε στις 51,7 μονάδες.

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία του Οκτωβρίου έδειξαν ενθαρρυντικά ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία συνεχίζει να ανακάμπτει, αν και η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης παραμένει εύθραυστη», δήλωσε ο Phil Smith, οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Όπως επισήμανε, η στασιμότητα στην αύξηση των νέων εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών αντανακλά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στη ζήτηση από τον υψηλό πληθωρισμό και την αβεβαιότητα.

Οι κινητήριες δυνάμεις της γερμανικής ανάκαμψης

Έπειτα από χρόνια υποτονικών επιδόσεων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, η Γερμανία επιχειρεί να ανακτήσει την αναπτυξιακή της δυναμική, αξιοποιώντας τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα, καθώς και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε πρόσφατα προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026, τοποθετώντας την στο 1,3%.

Ωστόσο, η πορεία ανάκαμψης δεν είναι χωρίς εμπόδια. Σύμφωνα με την Bundesbank, η οικονομική δραστηριότητα ενδέχεται να παρουσίασε στασιμότητα κατά το τρίτο τρίμηνο, όπως επισημαίνεται στην τελευταία μηνιαία έκθεση της γερμανικής κεντρικής τράπεζας. Παρ’ όλα αυτά, η Bundesbank εκτιμά ότι η παραγωγή θα ενισχυθεί αισθητά κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Πληθωρισμός, πόλεμος στο Ιράν και αυξημένο κόστος δανεισμού

Σημαντική πηγή αβεβαιότητας εξακολουθούν να αποτελούν οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ενώ οι αναταράξεις στις αγορές ομολόγων ασκούν πρόσθετες πιέσεις, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, επιδιώκοντας να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον Phil Smith, οι παραγωγοί αγαθών εξακολουθούν να καταγράφουν βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών, επωφελούμενοι από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών και τη σταδιακή επίδραση των υψηλότερων κρατικών δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές.

Ωστόσο, η νέα έξαρση των πιέσεων στο κόστος έχει περιορίσει τις προσδοκίες στον μεταποιητικό τομέα, δημιουργώντας ερωτήματα για τη διάρκεια και την ισχύ της ανάκαμψης.

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς δημοσιεύονται νωρίς κάθε μήνα και προσφέρουν έγκαιρες ενδείξεις για τις τάσεις και τις πιθανές αλλαγές στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, καθώς αποτυπώνουν κυρίως την έκταση των μεταβολών και όχι το πραγματικό μέγεθός τους, δεν μεταφράζονται πάντοτε άμεσα σε αντίστοιχες μεταβολές του τριμηνιαίου ΑΕΠ.