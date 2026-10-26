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Η Audemars Piguet Holding θα αρχίσει να πιστοποιεί την αυθεντικότητα και την καλή λειτουργία μεταχειρισμένων ρολογιών της με σκοπό τη μεταπώλησή τους, υιοθετώντας μια πρακτική που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδής για την ανταγωνίστριά της, Rolex.

Η δευτερογενής αγορά ρολογιών πολυτελείας ανακάμπτει από την πτώση που ακολούθησε το 2022, μετά την εκτόξευση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Subdial, οι τιμές των ρολογιών Audemars Piguet έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 6% σε δολάρια σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας μικρότερη άνοδο από την Patek Philippe, αλλά μεγαλύτερη από τη Rolex, η οποία κυριαρχεί στην αγορά.

Πλέον, η μη εισηγμένη Audemars Piguet επιδιώκει να επωφεληθεί από αυτή τη δυναμική. Από τη Δευτέρα, θα εισπράττει προμήθεια από τις πωλήσεις ρολογιών των οποίων θα πιστοποιεί τη γνησιότητα και τη λειτουργική κατάσταση.

Η πιστοποίηση αυτή αναμένεται να αυξήσει την αξία των συγκεκριμένων ρολογιών. Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία που εδρεύει στο Λε Μπρασύ της Ελβετίας, θα συμβάλει στον περιορισμό της διακίνησης απομιμήσεων, αλλά και των λεγόμενων ρολογιών «Frankenstein», τα οποία συναρμολογούνται από αυθεντικά εξαρτήματα που όμως δεν αντιστοιχούν μεταξύ τους.

Εκτός από τη Rolex, και άλλες ελβετικές ωρολογοποιίες, όπως η Vacheron Constantin και η H. Moser & Cie, διαθέτουν ήδη προγράμματα πιστοποιημένων μεταχειρισμένων ρολογιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της EveryWatch, τα πιστοποιημένα μεταχειρισμένα ρολόγια της Rolex πωλούνται με premium περίπου 20% έναντι αντίστοιχων μοντέλων που δεν διαθέτουν πιστοποίηση.

Η διαφορά από τη Rolex και οι προμήθειες έως 20%

Ωστόσο, ενώ η Rolex δραστηριοποιείται τόσο ως αγοραστής όσο και ως πωλητής των μεταχειρισμένων ρολογιών της μέσω επίσημων συνεργατών λιανικής, όπως η Bucherer, την οποία έχει εξαγοράσει, η Audemars Piguet ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση.

Η εταιρεία δημιουργεί μια πλατφόρμα αγοραπωλησιών στην οποία οι ίδιοι οι πωλητές θα καθορίζουν τις τιμές.

Η Audemars Piguet θα φυλάσσει τα ρολόγια σε κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης, θα τα φωτογραφίζει και θα πιστοποιεί την αυθεντικότητα και την καλή λειτουργία τους, παρέχοντας στη συνέχεια στους αγοραστές εγγύηση δύο ετών.

Η προμήθεια που θα εισπράττει θα κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%, ανάλογα με την τιμή του ρολογιού.

«Σχεδιάσαμε ολόκληρο το μοντέλο ως μια υπηρεσία που προσφέρουμε στους πελάτες μας για να αντιμετωπίσουμε ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο είναι η εμπιστοσύνη του αγοραστή», δήλωσε σε συνέντευξή της η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ilaria Resta.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα πιστοποίησης θα αποτελέσει έναν τρόπο προσέλκυσης περισσότερων πελατών στη μάρκα.

«Η αξία μεταπώλησης των ρολογιών AP στη δευτερογενή αγορά ενισχύεται», σημείωσε.

Οι τρεις κυρίαρχοι της αγοράς και τα 590 εκατ. δολάρια της Rolex

Τρεις εταιρείες, οι Rolex, Patek Philippe και Audemars Piguet, συγκεντρώνουν λίγο περισσότερο από το 60% της δευτερογενούς αγοράς ρολογιών, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο μερίδιό τους στην πρωτογενή αγορά, σύμφωνα με έκθεση της LuxeConsult που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων μεταχειρισμένων ρολογιών της Rolex, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2022, κατέγραψε πωλήσεις 590 εκατ. δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με τη LuxeConsult.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τζίρος είχε ήδη ξεπεραστεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Για λόγους σύγκρισης, οι πωλήσεις της Rolex στην πρωτογενή αγορά αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη λιανική αξία περίπου 16 δισ. ελβετικών φράγκων (19,4 δισ. δολάρια), σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των Morgan Stanley και LuxeConsult για την αγορά ρολογιών.

Ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες λιανικής της Rolex, ο όμιλος Watches of Switzerland Group Plc, σχεδιάζει να παρουσιάζει ξεχωριστά τις πωλήσεις πιστοποιημένων μεταχειρισμένων ρολογιών, λόγω της αυξανόμενης σημασίας τους για τις δραστηριότητές του.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα και έμφαση στην αποκλειστικότητα

Από την πλευρά της, η Audemars Piguet σχεδιάζει να λειτουργήσει την πλατφόρμα πιστοποίησης σε σαφώς μικρότερη κλίμακα, με ανώτατο όριο περίπου 100 ρολογιών διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή.

Τα συγκεκριμένα ρολόγια δεν θα φυλάσσονται ούτε θα εκτίθενται στις μπουτίκ της εταιρείας.

Η Audemars Piguet, που ιδρύθηκε το 1875, συγκαταλέγεται στους λίγους μεγάλους κατασκευαστές ρολογιών πολυτελείας που εξακολουθούν να ελέγχονται από απογόνους των ιδρυτικών οικογενειών τους.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στη σπανιότητα και στην περιορισμένη παραγωγή, ενώ η συλλογή Royal Oak συγκαταλέγεται στις πλέον περιζήτητες της αγοράς.

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 10% το 2025, σύμφωνα με τη Resta, η οποία πρόσθεσε ότι η Audemars Piguet έχει ήδη ξεπεράσει το συγκεκριμένο επίπεδο εσόδων μέσα στο 2026.

«Προτιμούμε να δημιουργήσουμε το αντίστοιχο ενός AP House στην αγορά των πιστοποιημένων μεταχειρισμένων ρολογιών», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος.

«Δεν μας αρέσουν οι απρόσωπες συναλλαγές, οι ψυχρές συναλλαγές σε μια μπουτίκ ή σε ένα AP House, και σίγουρα δεν θέλαμε κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα πιστοποιημένων μεταχειρισμένων ρολογιών», κατέληξε.