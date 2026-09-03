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Η Watches of Switzerland Group, ο μεγαλύτερος πωλητής ρολογιών Rolex στη Βρετανία, εμφανίζει ελάχιστες ενδείξεις επιβράδυνσης μέσα στο καλοκαίρι, καθώς η ισχυρή ζήτηση από τις ΗΠΑ και η ανάκαμψη της βρετανικής αγοράς στηρίζουν τις εκτιμήσεις για σημαντική αύξηση εσόδων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εμπορική της πορεία το τρίμηνο έως τον Αύγουστο ήταν ενθαρρυντική και επανέλαβε την πρόβλεψή της για αύξηση εσόδων έως και 10% στο τρέχον οικονομικό έτος. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η κερδοφορία της θα βελτιωθεί εκ νέου.

Η αμερικανική αγορά γίνεται ο βασικός μοχλός ανάπτυξης

Η Watches of Switzerland έχει καταφέρει μέσα σε περίπου μία δεκαετία να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέα καταστήματα και επεκτείνοντας τις διαδικτυακές πωλήσεις της.

Πλέον, η αμερικανική αγορά αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων της εισηγμένης εταιρείας στο Λονδίνο. Η διοίκηση εκτιμά ότι η αυξανόμενη προσωπική περιουσία των Αμερικανών καταναλωτών θα συνεχίσει να στηρίζει τη ζήτηση για προϊόντα υψηλής ωρολογοποιίας.

Σε αντίθεση με άλλους ομίλους πολυτελείας, η εταιρεία έχει μικρότερη έκθεση στην ασταθή κινεζική αγορά, καθώς το υπόλοιπο της δραστηριότητάς της επικεντρώνεται κυρίως στη Βρετανία και την Ευρώπη. Αυτό περιορίζει τις επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις στην Κίνα αλλά και από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η μετοχή της Watches of Switzerland έχει ενισχυθεί περίπου 44% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Τετάρτης. Η εταιρεία αναμένεται να δημοσιεύσει την επόμενη εμπορική της ενημέρωση για το πρώτο εξάμηνο στις 10 Νοεμβρίου.

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